Theo Ifeng, Lâm Tuấn Nhất ngoài vai trò ca sĩ còn là giáo viên dạy thanh nhạc. Lợi dụng công việc của mình, anh đã tấn công tình dục 7 người đàn ông (bao gồm một cậu bé 15 tuổi).

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, Lâm Tuấn Nhất lợi dụng danh nghĩa giúp các học viên nâng cao kỹ năng ca hát đã có hành vi sờ mó, cưỡng hôn và chụp lén ảnh bộ phận sinh dục của họ.

Ca sĩ Lâm Tuấn Nhất vướng tù tội.

Vụ việc được phát hiện khi nạn nhân 15 tuổi tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, nhiều nạn nhân khác đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Lâm Tuấn Nhất bị bắt khi đang vượt biên từ Trung Quốc trở về Hong Kong. Khi tòa đưa ra các cáo buộc, nam ca sĩ liên tục quanh co, chối tội.

Tại phiên xét xử gần nhất, thẩm phán tuyên bố hành vi của Lâm Tuấn Nhất "đáng khinh bỉ và bất lương, khiến các nạn nhân bị rối loạn tâm lý".

Luật sư của nam ca sĩ mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Lâm Tuấn Nhất tự biện hộ đang tìm hiểu về bộ môn thần học, đồng thời sắp kết hôn với bạn gái.

Thẩm phán lập luận hành vi của Lâm Tuấn Nhất kéo dài 5 năm và liên quan đến 7 nạn nhân khác nhau. Điều này cho thấy hành động của ca sĩ không phải bốc đồng mà là sự lợi dụng có kế hoạch mối quan hệ thầy trò để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Lâm Tuấn Nhất đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp ca hát.

Nam ca sĩ bị tuyên 9 tội danh tấn công tình dục và 2 tội danh hành hung. Tổng hợp mức án Lâm Tuấn Nhất phải chịu là 43 tháng tù giam.

Lâm Tuấn Nhất sinh năm 1988, xuất thân là 1 ca sĩ. Anh từng tham gia chương trình Giọng hát trung niên của Đài TVB và The Voice Trung Quốc. Anh từng ra mắt 1 số sản phẩm âm nhạc và đoạt khá nhiều giải thưởng. Ngoài ca hát, Lâm Tuấn Nhất nhận thêm công việc giáo viên thanh nhạc tại 1 số trung tâm.

