- Phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" được phát sóng dịp Quốc khánh 2/9 trên VTV nhưng đến giờ chị mới họp báo công bố chính thức dự án, hẳn phải có lý do đặc biệt?

Đây là bộ phim có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, đánh dấu bước chuyển mình từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng. Phim ra mắt được 2 tuần, tôi lắng nghe dư luận, khi đọc những phản hồi đầu tiên, có cả lời khen của các nhà phê bình âm nhạc, tôi thực sự vui mừng. Tôi coi đó là động lực để tiếp tục con đường đã chọn. Đây cũng như một lời chào chính thức của tôi tới khán giả, truyền thông kể từ khi giành Quán quân Sao Mai 2022, dòng nhạc dân gian.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc.

- Sau khi đoạt giải Sao Mai, nhiều bạn đồng trang lứa nhanh chóng ra mắt sản phẩm, Lê Minh Ngọc lại chọn con đường chậm rãi, lý do là gì?

Tôi muốn trau dồi thêm kiến thức và kỹ thuật. Tôi mong hướng đến một Lê Minh Ngọc chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể. Khi nào cảm thấy đủ tự tin mới ra sản phẩm. Tôi nghĩ đó không phải "mất nhiệt" mà là định hướng rõ ràng. Suốt gần 3 năm qua, tôi đi ra mắt các sản phẩm âm nhạc của đồng nghiệp nếu không có định hướng và kiên định chắc tôi cũng buồn lắm.

Trở lại và sản phẩm âm nhạc lại được phát sóng giờ vàng của VTV, được làm diễn viên chính, tôi thấy đó là may mắn và vinh dự. Tôi học hỏi từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước và cố gắng đưa chất dân gian vào thính phòng để tạo sự khác biệt.

- Giành Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian nhưng lại chọn phát triển sự nghiệp là dòng nhạc thính phòng, trong khi nhiều người nhận xét chị có đủ 3 yếu tố thanh-sắc-vũ đạo để trở thành ca sĩ thị trường, chị có thấy mình mạo hiểm?

Tôi không nghĩ nhiều cho bản thân. Tôi muốn duy trì dòng nhạc thính phòng để thế hệ sau còn có người hát, còn có khán giả nghe. Mỗi ca khúc chính ca đều gắn với mốc lịch sử đất nước, hát lên là thấy tự hào. Có thể thu nhập không cao, khán giả ít, nhưng tôi cảm thấy đó mới là chính mình.

Mẹ hay gọi tôi là "bà cụ non" (cười). Nhưng tôi nghĩ nếu thế hệ mình không hát thì ai sẽ tiếp nối? Tôi tin có những bạn trẻ khác cũng chung trăn trở giống mình. Trong tương lai, tôi có thể kết hợp yếu tố mới như rap để âm nhạc gần gũi hơn nhưng thính phòng vẫn là cốt lõi.

Tôi nghĩ khán giả yêu mến sẽ vẫn ủng hộ dù tôi hát thể loại nào, miễn là hát hay. Nếu được mời đóng phim, tôi sẵn sàng nhận lời, coi đó là cơ hội thử thách bản thân.

- Hoặc chị không cần tiền hoặc có hậu phương vững chắc lo tài chính giúp?

Ông nội tôi từng công tác tại Quân khu 4, bố là công an tỉnh Hà Tĩnh, anh trai là bộ đội biên phòng, ba đời đều gắn bó với lực lượng vũ trang. Tôi theo nghệ thuật nhưng vẫn trong môi trường quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với hàm Trung úy.

Từ 6 tuổi tôi đã rèn luyện trong kỷ luật, điều đó hình thành nên một Minh Ngọc chỉn chu, nguyên tắc. Nhưng tuổi thơ của tôi không hề khô cứng, bởi ông nội dành nhiều tình cảm cho cháu gái duy nhất. Ký ức sáng nào cũng cùng ông tập thể dục giữa cánh đồng quê đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của tôi.

Vì thế, gia đình luôn ủng hộ tôi. Từ 3 tuổi đi hát, mỗi lần tôi biểu diễn cả họ đi xem đông đủ. Giờ có những dấu mốc trong sự nghiệp, tôi thấy mình đã mang lại chút tự hào cho gia đình.

Lê Minh Ngọc rạng rỡ tại buổi ra mắt MV.

- Sắp tới, chị có dự án âm nhạc nào muốn giới thiệu?

Tôi đang chuẩn bị ra mắt series các ca khúc về Hà Nội, gồm những bài hát quen thuộc đi cùng năm tháng nhưng được thể hiện theo cách mới - lãng mạn, gần gũi, dễ nghe hơn mà vẫn giữ chiều sâu. Tôi biết sẽ có áp lực khi hát những ca khúc vốn đã nổi tiếng, nhưng tôi sợ giá trị ấy sẽ biến mất nếu không có thế hệ kế thừa. Tôi và các bạn trẻ muốn tiếp nối, giữ gìn những giá trị đó.

Trong họp báo ra mắt phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai, NSND Quang Thọ xúc động chia sẻ: "Tôi xem nhiều phim ca nhạc của nước ngoài và khi xem Minh Ngọc diễn thấy rất can đảm. Phim ca nhạc dài hơi có yếu tố lịch sử mà Minh Ngọc đóng 2 vai là một sự nỗ lực. Tôi chúc Minh Ngọc thăng hoa hơn, nhanh chóng thành công không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn thành công với vai trò diễn viên nữa".



Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương khen Minh Ngọc diễn xuất tự nhiên, thuyết phục, thậm chí còn ấn tượng hơn anh - khi từng vào vai chú bộ đội mũm mĩm trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình. "Minh Ngọc vẫn giữ được sự trong trẻo, cảm xúc nhưng ngày càng mượt mà, tinh tế hơn. Ở những ca khúc nhạc nhẹ, Minh Ngọc biết tiết chế kỹ thuật, xử lý riêng biệt và chạm đến trái tim khán giả. Tôi mong Minh Ngọc sẽ đi xa hơn nữa. Tôi vẫn nhắc em muốn thành công trên con đường nghệ thuật, phải nuôi dưỡng đam mê, quyết liệt và kiên trì đến cùng".

Phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"