Dàn sao tiếc cho Messi, khen Tây Ban Nha xứng đáng

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra rạng sáng 20/7 trên sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ) đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đại diện châu Âu. Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup sau lần đăng quang năm 2010.

Đây cũng là trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi ở tuổi 39, khi Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vương giành được 4 năm trước.

Diễn viên Đỗ Duy Nam hụt hẫng khi Argentina không thể tạo nên bất ngờ. Ca-nhạc sĩ Bùi Công Nam thừa nhận cảm giác bồi hồi vì có thể đây là lần cuối được chứng kiến Messi thi đấu ở World Cup.

Người mẫu Lê Thúy, dù là người hâm mộ Messi, cũng nhìn nhận Tây Ban Nha xứng đáng lên ngôi sau màn trình diễn thuyết phục. Diễn viên Văn Anh ấn tượng với lối chơi áp đặt hoàn toàn của Tây Ban Nha, đặc biệt khen hậu vệ Cucurella cùng bước ngoặt đến từ sự thay người của huấn luyện viên đối phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phân tích dù kiểm soát bóng tới 90% và tung ra hơn 20 cú sút, hiệu suất ghi bàn của Tây Ban Nha vẫn thấp nhưng chính lối chơi pressing tầm cao và cự ly đội hình hợp lý đã giúp họ cô lập hoàn toàn Messi trong suốt trận đấu.

Nhiều nghệ sĩ đã dành thời gian chia sẻ trực tiếp cảm xúc với VietNamNet ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung theo dõi trận đấu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định đây là một trận chung kết căng thẳng và điên rồ khi Tây Ban Nha liên tục áp đảo thế trận nhưng mãi không thể ghi bàn nhờ sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez, cho đến khi một cú sút ở hiệp phụ định đoạt tất cả. Anh cho biết cảm thấy xứng đáng khi thức trọn đêm để theo dõi trận đấu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung theo dõi trận chung kết:

Ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ đã nghẹt thở, thót tim khi theo dõi trận đấu, đồng thời dành lời khen cho màn trình diễn xứng tầm của Tây Ban Nha. Cô tiết lộ được diễn viên Quốc Trường rủ đến nhà xem chung cùng bạn bè nhưng lười đi vì khá xa.

MC Thành Trung phân tích đây là trận đấu giữa 2 đội bóng có kỹ thuật hàng đầu thế giới nhưng lại diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật khiến khán giả luôn trong trạng thái căng thẳng dù không có nhiều tình huống nguy hiểm.

Theo MC Thành Trung, sự mất kiểm soát cảm xúc của nhiều cầu thủ Argentina, từ Enzo Fernandez đến các đồng đội, cùng sự thiếu quyết đoán của ban huấn luyện là nguyên nhân khiến đội bóng Nam Mỹ để vuột chức vô địch. Anh khẳng định chiến thắng của Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng đồng thời cho rằng lứa cầu thủ trẻ của "Bò tót" hứa hẹn còn gặt hái nhiều vinh quang trong tương lai.

Diễn viên Tiến Luật đánh giá Tây Ban Nha đá quá hay và làm chủ trận đấu gần như toàn bộ thời gian, khiến Messi gần như mất hút cho đến khi đội nhà bị dẫn bàn ở hiệp phụ. Anh cũng nhắc lại tình huống bàn thắng đầu tiên của Tây Ban Nha bị từ chối vì lỗi việt vị mà không có VAR hỗ trợ, cho rằng nếu xem lại trên truyền hình thì pha bóng đó không phạm lỗi.

Dù vậy, nam diễn viên thừa nhận mỗi khi bóng đến chân Messi, hàng phòng ngự đối phương đều gặp nguy hiểm, đặc biệt trong những phút cuối. Tiến Luật cũng gửi lời chúc mừng nhà vô địch và khẳng định đây là chiến thắng "xứng đáng".

Những khoảnh khắc gây chú ý

Bên cạnh các bình luận chuyên môn, một số khoảnh khắc đời thường cũng thu hút sự quan tâm. HIEUTHUHAI khoe ảnh có mặt trực tiếp ở SVĐ xem trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nam ca sĩ còn chụp ảnh Messi ngồi bệt trên sân cỏ sau trận thua, với hàm ý trêu đùa HARRYKNG vốn cổ vũ cho đội bóng Nam Mỹ.

HIEUTHUHAI theo dõi trực tiếp trận đấu và chụp ảnh Messi để trêu chọc HARRYKNG.

Ca sĩ tỷ phú Hà Phương và Cris Phan cũng có mặt trực tiếp tại sân MetLife và theo dõi trận đấu. Ở góc nhìn hài hước, diễn viên Kim Ngân Người đàn bà yếu đuối đùa rằng nên đề nghị FIFA đổi trọng tài vì sự xuất hiện của một "tài tử điện ảnh kiêm siêu mẫu" trên sân làm phân tán sự chú ý của khán giả.

Hà Phương và Cris Phan trực tiếp theo dõi trận chung kết.

Hà Phương chia sẻ hình ảnh khi đến sân theo dõi trực tiếp trận chung kết:

Ảnh, video: FBNV, NVCC