Kỳ World Cup gần như cuối cùng trong sự nghiệp Lionel Messi khép lại bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, sau 120 phút thi đấu.

Đội bóng Nam Mỹ chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút trong cả trận, không có pha dứt điểm nào ở 90 phút chính thức và cũng không lần nào sút trúng khung thành.

Messi rơi lệ sau trận chung kết - Ảnh: EPA

Trái ngược hoàn toàn, Tây Ban Nha tạo ra tới 20 pha dứt điểm về phía cầu môn Emiliano Martinez, để rồi Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, mang về chức vô địch Thế giới.

Sau trận thua, phản ứng đầu tiên của một số cầu thủ Argentina là tức giận. Leandro Paredes nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh thẳng vào mặt Gavi.

Tuy nhiên, cơn giận nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng cùng cực.

Giuliano Simeone nằm sấp xuống mặt cỏ và bật khóc nức nở. Nahuel Molina kéo cao cổ áo che gần hết khuôn mặt.

Messi tiến đến bắt tay Lamine Yamal, nhưng rồi liên tục đưa tay lau nước mắt ngồi lặng trên mặt sân MetLife. Hình ảnh ấy lặp lại lúc các cầu thủ Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp vàng.

Messi không kìm được những giọt nước mắt khi nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha lên nhận cúp - Ảnh chụp màn hình

Nhiều đồng đội Messi cũng ngồi gục xuống sân, chết lặng khi phải chấp nhận thực tế cay đắng.

Argentina đã đứng trước cơ hội tạo nên cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp Messi bằng chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, nhưng rồi không thể biến giấc mơ thành hiện thực.



