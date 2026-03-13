Trên trang cá nhân, Vũ Cát Tường cho biết sức khỏe đã đỡ hơn và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm, động viên trong thời gian cô gặp vấn đề sức khỏe.

Cát Tường đăng ảnh đang ở bệnh viện.

"Tường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả vì đã quan tâm và gửi thật nhiều yêu thương cho Tường. Tường biết có nhiều bạn đã cất công mua vé, chuẩn bị mọi thứ để chờ đón Tường cùng các Anh Trai mà Tường lại không thể có mặt trong tình huống bất khả kháng này. Tường xin lỗi mọi người rất nhiều", nữ ca sĩ bày tỏ.

Theo Cát Tường, việc phải vắng mặt trong chương trình khiến cô cảm thấy tiếc nuối vì không được gặp gỡ người hâm mộ. Nữ ca sĩ hy vọng khi sức khỏe ổn định sẽ sớm quay lại sân khấu và bù đắp cho khán giả bằng những màn trình diễn trọn vẹn hơn.

Dù không thể trực tiếp tham gia, Cát Tường cho biết vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ tinh thần cho các đồng nghiệp trong đêm diễn sắp tới tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 16/3. Nữ ca sĩ cũng kêu gọi khán giả đến xem chương trình hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho các nghệ sĩ biểu diễn.

"Anh em phải cháy hết mình với Hà Nội nhé. Mọi người hãy thay Tường fanchant thật to, cổ vũ thật nồng nhiệt cho các Anh Trai trong đêm diễn", cô nhắn gửi.

Cát Tường cho biết bản thân sẽ tập trung điều trị để sớm hồi phục và gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất. Lời chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự động viên từ người hâm mộ, đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ.

Trước đó, Cát Tường từng nhiều lần phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe, buộc phải tạm dừng một số hoạt động nghệ thuật để điều trị và hồi phục. Vì vậy, thông tin nữ ca sĩ tiếp tục gặp vấn đề sức khỏe khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng và gửi lời chúc cô sớm bình phục để trở lại sân khấu.