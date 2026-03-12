Fanpage của công ty Vector Presents thông báo ca sĩ Vũ Cát Tường phải nhập viện trong đêm. Cô đang điều trị tại bệnh viện, được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Vì sức khỏe không cho phép cũng như theo chỉ định bắt buộc của bác sĩ, Vũ Cát Tường không thể tham gia Anh trai say Hi 2025 - A white Valentine concert sẽ diễn ra hôm 16/3 tới như lịch trình đã ấn định.

"Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng cả ê-kíp", trích thông báo từ công ty quản lý.

Do gặp tình huống bất khả kháng, ca sĩ Vũ Cát Tường vẫn xin lỗi khán giả, đơn vị tổ chức chương trình cùng các "anh trai".

Thông tin khiến người hâm mộ Vũ Cát Tường và các ca sĩ tại Anh trai say Hi lo lắng. "Anh Mèo bị sao vậy mọi người ơi, có ổn không vậy?", "Thương Mèo ghê, hèn chi bữa giờ hóng lịch diễn mới mà không thấy"... là các bình luận phổ biến.

Phóng viên đã liên hệ với công ty Vector Presents để cập nhật tình hình của nữ ca sĩ nhưng chưa kết nối được.

Trước đây, ca sĩ Vũ Cát Tường cũng từng khiến người hâm mộ xôn xao bởi thông tin về sức khỏe.

Cụ thể, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, cô lần đầu tiết lộ bị bệnh viêm gan siêu vi B di truyền từ cha. Ông bị viêm gan siêu vi B, ung thư và mất sau lễ cưới của cô không lâu.

Hiện, Vũ Cát Tường phải uống thuốc hàng ngày và tầm soát ung thư 3 tháng/lần. Bác sĩ cảnh báo bệnh của cô có thể tiến triển thành ung thư gan.

