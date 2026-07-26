Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, cho biết, cà tím (Solanum melongena) sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào bao gồm chất xơ, các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, kali, magiê, natri, kẽm, phốt pho cùng chuỗi vitamin phong phú gồm C, thiamin, niacin, B6, B12, A, E, D và K.

Bên cạnh đó, cà tím còn chứa nhiều hoạt chất sinh học quý như delphinidin và axit chlorogenic. Các hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát hội chứng chuyển hóa nhờ cơ chế hạ đường huyết, giảm huyết áp, hạ lipid máu và phòng chống béo phì.

Trong y học, cà tím đã được ứng dụng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như hen suyễn, viêm phế quản, tiểu đường, viêm khớp và tình trạng tăng cholesterol máu.

Cà tím rất tốt cho người đái tháo đường. Ảnh: Ngô Vinh

Công dụng lâm sàng vượt trội này phần lớn đến từ hàm lượng phenolic và ancaloit cao. Trong đó, delphinidin (thuộc nhóm anthocyanin) và axit chlorogenic (thuộc nhóm axit phenolic) là hai hợp chất phenolic chính tập trung nhiều ở vỏ và cùi của quả.

Theo đó, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cà tím tác động tích cực đến sức khỏe thông qua việc ức chế enzyme tiêu hóa tinh bột, tăng cường vận chuyển glucose, giãn mạch nhờ tác động của nitric oxide và hạn chế hấp thu chất béo, từ đó cải thiện sức khỏe chuyển hóa một cách toàn diện.

Đặc biệt, khả năng hỗ trợ và kiểm soát bệnh tiểu đường của loại thực phẩm này cũng được một số nghiên cứu chỉ ra. Các hợp chất phenolic, glycoalkaloid và carotenoid xuất hiện với mật độ cao trong cà tím hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, trong cà tím có flavonoid, thành phần quan trọng có khả năng ức chế hoạt động của α-amylase - một enzyme do tuyến tụy và tuyến nước bọt tiết ra, giữ vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa tinh bột cũng như glycogen.

Ngoài ra, phần vỏ của cà tím chứa hoạt tính chống oxy hóa cao nhất có tác dụng ức chế α-glucosidase ở ruột. Do đó, cà tím có khả năng làm giảm sự hấp thụ glucose ở ruột.

Tiến sĩ Giang cho biết, thông qua đặc tính chống oxy hóa và ức chế hoạt động của α-amylase và α-glucosidase, cà tím có thể kiểm soát bệnh tiểu đường, là thực phẩm rất tốt cho người mắc căn bệnh này.