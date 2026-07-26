Tôi 34 tuổi, khi đi khám bệnh phát hiện huyết áp 149mmHg và được kê đơn thuốc uống kiểm soát huyết áp. Tôi hay làm việc không tập trung nếu thiếu cà phê. Bác sĩ tư vấn tôi có được uống cà phê nữa không? (Lại Công Hà - TPHCM).

BS.CKII. Trương Thiện Niềm - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Cà phê là thức uống phổ biến và có thể mang lại một số lợi ích cho tim mạch nếu sử dụng ở mức vừa phải. Nhiều nghiên cứu cho thấy người khỏe mạnh uống khoảng 2-3 ly cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ, suy tim nhẹ và một số biến cố tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt từ 10 ly mỗi ngày trở lên, cà phê không còn đơn thuần là “chất chống buồn ngủ” mà có thể trở thành yếu tố gây hại cho tim mạch.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ caffeine và các hợp chất kích thích trong cà phê. Caffeine tác động lên hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp tạm thời và gia tăng nhu cầu oxy của cơ tim. Ở những người đã có xơ vữa động mạch vành, sự gia tăng đột ngột của huyết áp và nhịp tim có thể làm khởi phát cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim.

Người mắc bệnh tim mạch cần lưu ý kỹ hơn khi uống cà phê. Ảnh: Hoa Linh.

Hiện nay, nhiều chuyên gia tim mạch khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương 4-6 ly cà phê nguyên chất tùy loại. Đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, lượng caffeine cần được hạn chế thấp hơn.

Người bị tăng huyết áp vẫn có thể uống cà phê nhưng cần sử dụng hợp lý và theo dõi phản ứng của cơ thể. Caffeine có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn, đặc biệt ở những người ít sử dụng hoặc nhạy cảm với caffeine. Tuy nhiên, ở người đã quen uống cà phê với lượng vừa phải, tác động này thường không đáng kể.

Để sử dụng cà phê an toàn, bạn nên:

- Giới hạn khoảng 1-2 tách mỗi ngày.

- Ưu tiên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh dùng vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

- Hạn chế các loại cà phê nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo vì có thể làm tăng cân và ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp.

Người dân nên theo dõi huyết áp trước và sau khi uống cà phê trong những lần đầu sử dụng để đánh giá mức độ đáp ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, tim đập nhanh hoặc huyết áp tăng rõ rệt, bạn nên giảm lượng cà phê hoặc trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Người uống cà phê lâu dài nhận 5 tác động quan trọng Trong những năm gần đây, cà phê liên tục là chủ đề gây tranh luận về tác động tới sức khỏe. Có người không thể thiếu thức uống này, có người cảm thấy mệt sau khi dùng.

Phó giáo sư dinh dưỡng chỉ ra nên ăn trứng rán hay luộc Trứng luộc ăn vào sẽ no lâu, ít dầu mỡ và giữ được vị tự nhiên. Nếu bạn muốn ngon miệng, dễ ăn với cơm hoặc bánh mì thì món rán hấp dẫn hơn nhưng nên dùng ít dầu.