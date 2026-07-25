Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cây thị (tên khoa học là Diospyros decandra) thuộc họ Thị (Ebenaceae). Trái thị thường được thu hái vào khoảng cuối mùa hè kéo dài đến hết mùa thu.

Không chỉ hấp dẫn bởi mùi hương dịu nhẹ giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh, quả thị chín còn sở hữu thành phần dinh dưỡng rất đa dạng. Trong thịt quả chứa hàm lượng vitamin C, các chất chống oxy hóa (như flavonoid, polyphenol) cùng lượng chất xơ và khoáng chất tự nhiên phong phú. Nhờ đó, loại quả truyền thống này có khả năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Trong dân gian, quả thị chín từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên giúp làm dịu cổ họng và giảm cảm giác nóng trong cơ thể khi thời tiết giao mùa.

Quả thị như món quà tuổi thơ với nhiều dưỡng chất. Ảnh: Linh Linh

Mặc dù là loại quả dồi dào hoạt chất sinh học, việc tiêu thụ quả thị vẫn cần tuân thủ một số nguyên tắc dinh dưỡng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trước hết, quả thị chín chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Do đó, những người mắc bệnh đái tháo đường cần cân đối và kiểm soát kỹ lượng ăn trong khẩu phần hằng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến đường huyết.

Bên cạnh đó, người dân cũng không nên ăn quá nhiều thị trong một lần. Lượng chất xơ cùng lượng tanin có trong quả có thể gây cảm giác đầy bụng, trướng hơi hoặc khó tiêu ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đặc biệt, tuyệt đối không nên ăn quả thị còn xanh. Quả xanh chứa hàm lượng tanin rất cao với vị chát đậm, dễ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa. Nếu ăn nhiều thị xanh, tanin kết hợp với protein trong thực phẩm rất dễ hình thành khối bã thực vật rắn chắc trong dạ dày, dẫn đến nguy cơ tắc ruột nghiêm trọng.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, nên ưu tiên chọn những quả thị đã chín mềm hoàn toàn, đồng thời chỉ ăn với lượng vừa phải để tránh nguy cơ bị hóc hạt hoặc gây gánh nặng cho đường ruột.