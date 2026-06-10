Một tháng sụt 14kg

Ông P.H.L (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) mắc ung thư vùng nối thực quản - dạ dày giai đoạn tiến xa, di căn gan, được áp dụng chiến lược điều trị đa mô thức, kết hợp điều trị toàn thân và phẫu thuật robot.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Hải - Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, ông L. nhập viện trong tình trạng sụt 14kg trong một tháng, nuốt nghẹn tăng dần và gần như không thể ăn, chỉ uống nước. Kết quả nội soi và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u lớn vùng tâm vị - thực quản, kèm theo tổn thương di căn gan.

Đây là giai đoạn bệnh tiến xa, tiên lượng điều trị khó khăn, bác sĩ ưu tiên điều trị thuốc toàn thân trước phẫu thuật.

Bác sĩ mổ một ca ung thư tiêu hóa cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp điều trị quyết định không phẫu thuật cắt khối u ngay. Ông L. được mổ nội soi thăm dò, cắt bỏ tổn thương di căn gan để sinh thiết và mở dạ dày nuôi ăn nhằm cải thiện dinh dưỡng.

Tiếp đó, bệnh nhân được điều trị toàn thân bằng hóa trị kết hợp thuốc trúng đích (HER2 dương tính) và liệu pháp miễn dịch.

Sau 6 chu kỳ, tình trạng cải thiện rõ rệt: ông L. ăn uống trở lại, tăng cân, khối u chỗ nối thực quản - dạ dày thu nhỏ đáng kể và không còn tổn thương di căn gan hay ở vị trí khác. Trên cơ sở bệnh nhân đáp ứng điều trị, hội đồng chuyên môn quyết định phẫu thuật với mục tiêu triệt để nhưng vẫn bảo tồn chức năng tiêu hóa.

Ca mổ được thực hiện bằng hệ thống robot với sự phối hợp của các chuyên gia, trong đó có Giáo sư Koichi Suda (Bệnh viện Đại học Fujita, Nhật Bản) và bác sĩ Nguyễn Viết Hải và bác sĩ Phan Văn Thái.

Các bác sĩ tiến hành cắt phần gần dạ dày, thay vì cắt toàn bộ dạ dày hoặc thực quản. Do khối u nằm cao, diện cắt thực quản cách tâm vị khoảng 6cm, miệng nối phải thực hiện trong lồng ngực.

Ê-kip đã sử dụng robot để tiếp cận qua khoang ngực phải, di động thực quản và thực hiện miệng nối với độ chính xác cao - một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật ổ bụng và lồng ngực.

Sau phẫu thuật, ông L. có thể ăn uống qua đường miệng, tự đi lại và thể trạng cải thiện rõ rệt. Việc bảo tồn được phần lớn dạ dày và thực quản giúp duy trì chức năng tiêu hóa, góp phần cải thiện chất lượng sống sau điều trị của người bệnh.

Nên nội soi dạ dày từ tuổi 40

Theo PGS Võ Duy Long - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, với sự phát triển của điều trị toàn thân hiện đại và phẫu thuật robot, một số trường hợp ung thư giai đoạn tiến xa vẫn có thể đạt được kết quả điều trị khả quan nếu lựa chọn đúng chiến lược và thời điểm can thiệp.

Trường hợp này cho thấy vai trò của điều trị đa mô thức và hợp tác chuyên môn trong nước - quốc tế trong nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

PGS Long cho biết nguyên nhân chính xác gây ung thư thực quản - dạ dày vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, bệnh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa do nhiều yếu tố như thường xuyên ăn thực phẩm lên men lâu ngày, đồ hun khói, đồ nướng, thực phẩm nhiễm nấm mốc; lạm dụng rượu bia, thuốc lá; sống trong môi trường ô nhiễm và yếu tố di truyền.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng đặc hiệu, dễ nhầm với viêm dạ dày thông thường, trào ngược dạ dày thực quản, hơi nghẹn.

Để phát hiện sớm bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày định kỳ từ sau 40 tuổi. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 95%.

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