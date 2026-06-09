Ngày 9/6, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông tin, bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn đáp ứng tích cực với phác đồ điều trị dùng thuốc ung thư của Nga là Pembroria.

Người đàn ông 71 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực kéo dài, ho nhiều và đau xương. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn IV, đã di căn não, xương đa ổ và hai tuyến thượng thận. Xét nghiệm sinh học phân tử không phát hiện đột biến gene có thể điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích, trong khi chỉ số PD-L1 đạt 10%.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị kết hợp thuốc miễn dịch chứa hoạt chất Pembrolizumab từ thuốc Pembroria do Nga sản xuất cùng hóa chất Pemetrexed và Carboplatin.

Thuốc Pembroria do Nga sản xuất. Ảnh: NSX.

Theo bác sĩ Lê Thị Hải Yến, Khoa Nội 2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Pembrolizumab thuộc nhóm ức chế điểm kiểm soát miễn dịch PD-1. Hoạt chất trên giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát bệnh ở một số nhóm mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Sau hai chu kỳ điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau ngực và đau xương gần như không còn, khả năng sinh hoạt được cải thiện đáng kể. Kết quả chụp đánh giá cho thấy khối u phổi gần 4cm đã thu nhỏ còn khoảng 1,5cm. Hình ảnh kiểm tra không còn ghi nhận tổn thương di căn não giảm kích thước trong khi các tổn thương tại hai tuyến thượng thận.

Hiện bệnh nhân đáp ứng điều trị rất tốt, chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể và đang tiếp tục được chữa theo phác đồ.

Liệu pháp miễn dịch đang trở thành một trong những bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư phổi. Bên cạnh các thuốc miễn dịch đã được sử dụng nhiều năm qua, việc một số thuốc chứa hoạt chất Pembrolizumab được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đã góp phần mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh.

Tuy vậy, không phải mọi bệnh nhân ung thư phổi đều phù hợp với liệu pháp miễn dịch. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, tình trạng toàn thân, đặc điểm sinh học phân tử, chỉ số PD-L1 và các bệnh lý đi kèm. Do đó, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám để có chiến lược điều trị phù hợp nhất.

Thuốc ung thư Pembroria của Nga được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành tại Việt Nam, có giá khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị.

Thuốc này có chỉ định điều trị miễn dịch u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

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