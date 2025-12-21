1. Chồng xin gửi tới vợ yêu hàng vạn lời chúc Giáng sinh an lành và may mắn. Mong em luôn xinh đẹp, hạnh phúc bên anh và con. Yêu em nhiều!

2. Giáng sinh đến rồi! Em/anh chúc anh/em có một ngày lễ thật vui vẻ và ý nghĩa. Hãy thật mạnh khỏe và hạnh phúc, bên nhau bền chặt như hiện tại nhé!

3. Giáng sinh năm nay, anh sẽ xin ông già Noel mang đi tất cả buồn phiền của em và chỉ giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ta. Anh yêu em nhiều và chúc em Giáng sinh an lành!

4. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, chúc cho tình yêu của chúng mình mãi bền lâu và ngày càng thăng hoa. Chồng yêu vợ nhiều!

5. Chúc chồng yêu của em có một ngày lễ Giáng sinh an lành và ấm áp, mãi là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình nhỏ của mình, anh nhé!

6. Kể từ khi em bước vào cuộc đời anh, mỗi ngày đều như lễ Giáng sinh ấm áp trong trái tim anh vậy. Chúc em Noel thật hạnh phúc và bình an!

7. Chúc người chồng/người vợ tuyệt vời của em/anh một mùa Giáng sinh vui vẻ! Mong những phước lành trong mùa lễ này sẽ lấp đầy cuộc sống hạnh phúc của chúng ta.

8. Cảm ơn em/anh - người bạn đời, người tri kỷ, người đã cùng anh/em vượt qua bao giông bão, khó khăn. Chúc em/anh một mùa Giáng sinh bình an và ngập tràn yêu thương.

9. Gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến cô gái/chàng trai bé nhỏ đáng yêu của bố mẹ. Cầu mong con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, bình an.

10. Chúc Giáng sinh của con đầy ắp niềm vui và lấp lánh với những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Ba mẹ yêu con rất nhiều!

Những lời chúc Giáng sinh ấm áp gửi tới người thân yêu sẽ giúp mọi người gắn kết tình cảm hơn. Ảnh: Freepik

11. Hy vọng ông già Noel sẽ lấp đầy thế giới của con bằng hạnh phúc, niềm vui và những món đồ chơi yêu thích trong đêm Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ nhé!

12. Con chính là niềm tự hào và món quà quý giá nhất trong cuộc đời của ba mẹ. Chúc con một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc.

13. Chúc mừng Giáng sinh, con yêu! Bố mẹ hy vọng con sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn để đối mặt với những thách thức phía trước. Yêu con rất nhiều.

14. Anh trai/chị gái của em, em rất biết ơn Chúa vì đã ban cho em người anh trai/chị gái tuyệt vời. Cảm ơn anh/chị vì đã luôn bảo vệ, che chở cho em. Chúc anh trai/chị gái có một Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc.

15. Đối với em, anh/chị chính là người anh/chị tuyệt vời nhất. Giáng sinh đến rồi, chúc anh/chị nhiều điều tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và gặt hái được thành công. Merry Christmas!

16. Gửi lời chúc Giáng sinh ấm áp đến anh trai/chị gái của em. Chúc anh/chị có một ngày lễ an lành ở quê người và luôn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng nhé!

17. Trước thánh đường, em luôn thầm cầu nguyện cho anh/chị nhiều phước lành và may mắn. Mong anh/chị luôn mạnh khỏe, bình an. Merry Christmas.

18. Em gái/em trai của anh/chị thân mến! Ngày lễ Giáng sinh đến rồi. Gửi đến em những lời chúc tốt lành và món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Gửi đến em một cái ôm thật ấm áp!

19. Một mùa Giáng sinh tốt lành đã đến. Chúc em luôn bình an, hạnh phúc bên gia đình mình và sớm tìm được một nửa yêu thương. Giáng sinh vui vẻ nhé!

20. Chị không thể nhớ hết những món quà mà cha mẹ đã dành cho chúng ta vào mỗi dịp Giáng sinh. Nhưng mỗi khoảnh khắc được vui đùa cùng em bên cây thông Noel, chị đều ghi nhớ. Chúc em có một Giáng sinh tràn ngập niềm vui.