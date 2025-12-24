Ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm, được đông đảo gia đình hưởng ứng.

Đây là dịp để mọi người quây quần sum họp, vui chơi, ăn uống, trao tặng nhau những món quà ý nghĩa và gửi gắm lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương cũng như sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Ảnh minh họa: P.X

Giáng sinh cũng là khoảng thời gian tĩnh lặng để mọi người cùng suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, về những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết.

Đối với trẻ em, lễ Giáng sinh càng trở nên ý nghĩa và thú vị khi các em háo hức mong chờ được nhận những món quà nhỏ từ ông già Noel.

Theo truyền thuyết, ông già Noel cưỡi cỗ xe do tuần lộc kéo, bay trên bầu trời đêm Giáng sinh, ghé thăm những ngôi nhà có cây thông Noel và lặng lẽ chui qua ống khói để mang quà đến cho các em nhỏ đang say ngủ.

Ông già Noel thường đặt quà trong những chiếc tất được treo sẵn. Vì vậy, cho đến ngày nay, nhiều trẻ em vẫn giữ thói quen chuẩn bị tất để mong chờ ông già Noel mang quà đến.