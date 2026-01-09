Các chân dài bóng chuyền Việt Nam rộn ràng nhận bằng cử nhân
Các chân dài bóng chuyền Lâm Oanh, Nguyệt Anh... nhận bằng cử nhân sau nhiều năm theo học tại Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ảnh: FBNV
Với sự góp sức lớn của Trần Thị Thanh Thuý, CLB Gunma Green Wings làm được điều chưa từng có tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.
Tuyển thủ bóng chuyền Nguyễn Thị Trinh đẹp lỗng lẫy trong ngày cưới, nhận nhiều lời chúc phúc từ các đồng đội, gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Tuyển thủ cầu lông Lê Đức Phát cầu hôn thành công bạn gái là VĐV bắn cung hàng đầu Việt Nam Đỗ Thị Ánh Nguyệt.