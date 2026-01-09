bong chuyen 3.jpg
Ngày 8/1, chủ công Nguyệt Anh khoe khoảnh khắc cô nhận bằng tốt nghiệp Đại học TDTT Bắc Ninh.
bong chuyen 1.jpg
"Kết thúc một hành trình để mở ra một hành trình mới", Nguyệt Anh viết trên trang cá nhân.
bong chuyen 4.jpg
Không chỉ thi đấu hay, Nguyệt Anh sở hữu sắc đẹp nổi bật.
nguyet anh 11.jpg
Tay đập CLB Binh chủng Thông tin được cho là sẽ lên xe hoa trong năm 2026, với cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch.
bong chuyen 2.jpg
Chuyền hai Lâm Oanh cũng chính thức nhận bằng cử nhân sau nhiều năm theo học Đại học TDTT Bắc Ninh.
lam oanh 5.jpg
Sau khi giành nhiều danh hiệu cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Binh chủng Thông tin, Lâm Oanh nhiều khả năng sẽ lấy chồng trong năm 2026. Người thương của tay đập quê Quảng Trị được đồn thổi là kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng của tuyển bơi Việt Nam.
bong chuyen 5.jpg
Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh tổng kết năm 2025 với rất nhiều bằng khen.
kieu trinh 3.jpg
Kiều Trinh là một VĐV tài sắc vẹn toàn.
anh nguyet 2.jpg
Không chỉ có các VĐV bóng chuyền, tuyển thủ bắn cung Việt Nam Ánh Nguyệt cũng nhận bằng cử nhân trong đợt này.
anh nguyet 1.jpg
Cô nàng vừa được tuyển thủ cầu lông Lê Đức Phát cầu hôn.

Ảnh: FBNV