Với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Astemo Rivale Ibaraki ở vòng 14, CLB Gunma Green Wings có 14 trận thắng, vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử đội bóng áo xanh.

Từ một đội vừa lên hạng mùa giải năm ngoái, CLB Gunma Green Wings đang có mặt trong top dẫn đầu và thậm chí sẵn sàng đua vô địch sòng phẳng với những đội bóng lớn của Nhật Bản.

Gunma Green Wings lọt vào top 4 giải Nhật Bản.

Có được thành công như hiện tại, là nhờ những quyết định rất đúng đắn của Gunma Green Wings trong việc tăng cường lực lượng, đặc biệt là ngoại binh. Trong 3 cầu thủ nước ngoài đang thi đấu cho Gunma, Trần Thị Thanh Thuý nổi bật nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, tay đập sinh năm 1997 ghi được tổng số 303 điểm, lọt vào top 14 VĐV ghi nhiều điểm nhất giải đấu, 2 lần nhận giải VĐV xuất sắc nhất (MVP). Hiệu suất tấn công của Thanh Thuý là 43,8% (nằm trong top 12 cầu thủ có hiệu suất tấn công cao nhất giải), có 17 điểm chắn bóng, 12 điểm phát bóng.

Thanh Thuý ghi dấu ấn tại Gunma Green Wings.

Thực tế, những thống kê trên sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu như Thanh Thuý không phải về nước gần 1 tháng để cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên, những đóng góp của "4T" cũng đã rất tuyệt vời với Gunma Green Wings.

Thanh Thuý là VĐV Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất lịch sử (7 lần). Với việc thi đấu rất thành công trong màu áo Gunma Green Wings, chủ công 29 tuổi chắc chắn là một trong những tay đập được săn đón nhiều nhất tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa tới, đồng thời tiếp tục được kỳ vọng cống hiến hơn nữa cho ĐTQG, là hình mẫu cho các VĐV trẻ trong nước.