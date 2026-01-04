San trận thua 2-3 rất đáng tiếc trước Astemo Rivale Ibaraki tại vòng 14 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings quyết tâm đòi nợ đối thủ trong trận tái đấu diễn ra vào ngày 4/1.

Trên sân nhà, Thanh Thuý và các đồng đội lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Lối chơi gắn kết, hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự giúp Gunma Green Wings thi đấu chủ động và áp đảo đối thủ. Đội bóng áo xanh làm chủ hoàn toàn thế trận trước khi giành chiến thắng 3-0 (25/20, 25/22, 25/19).

Niềm vui chiến thắng của Thanh Thuý và các đồng đội.

Đây là trận thắng thứ 14 của Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay, qua đó tiếp tục củng cố vị trí trong top 5 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Cá nhân Thanh Thuý thể hiện phong độ tốt sau SEA Games 33. Chủ công sinh năm 1997 ghi 16 điểm, góp công lớn vào chiến thắng thuyết phục của Gunma Green Wings trước Astemo Rivale Ibaraki.