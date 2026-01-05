Đồng đội Bích Tuyền đẹp lung linh trong ngày cưới
Tuyển thủ bóng chuyền Nguyễn Thị Trinh đẹp lỗng lẫy trong ngày cưới, nhận nhiều lời chúc phúc từ các đồng đội, gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Ảnh: FBNV
Chủ công Hoàng Thị Thảo của CLB Thanh Hoá không chỉ tài năng mà còn sở hữu vẻ đẹp nổi bật trong làng bóng chuyền Việt Nam.
Trần Thanh Thuý không gặp chấn thương nặng, trở lại thi đấu cho Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.
Chủ công xinh đẹp làng bóng chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh và tuyển thủ điền kinh Việt Nam Quách Công Lịch sắp về chung một nhà sau nhiều năm yêu nhau.