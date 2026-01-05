nguyen thi trinh anh cuoi 6.jpg
Sau lễ cưới của Phạm Thị Hiền, một tuyển thủ bóng chuyền khác là Nguyễn Thị Trinh cũng lên xe hoa.
Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức trang trọng, ấm cúng.
Nguyễn Thị Trinh xinh đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại.
Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, được biết đến với biệt danh Trinh "điện" nhờ lối đánh nhanh và rất hiệu quả. Cô là đồng đội chơi rất ăn ý với Bích Tuyền ở CLB Ninh Bình cũng như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Cô là một trong những phụ công hay nhất làng bóng chuyền hiện tại. Chuyên trang thống kê Volleybox từng xếp Nguyễn Thị Trinh ở hạng 8 trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam
Do gặp chấn thương, Nguyễn Thị Trinh phải chia tay tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngay trước này đội lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.
Mạnh mẽ khi thi đấu, ở ngoài đời Nguyễn Thị Trinh là một cô gái nữ tính, dịu dàng.  "Hạnh phúc là gặp được người mình thương vừa vặn ngay lúc họ cũng thương mình, cùng đi qua những tháng ngày bình dị của cuộc đời", tay đập 29 tuổi chia sẻ.
Cô nàng rất hạnh phúc trong ngày cưới.
Hoàng Thị Kiều Trinh cùng nhiều VĐV bóng chuyền Việt Nam tham dự lễ cưới của Nguyễn Thị Trinh.
Sau lễ cưới, Nguyễn Thị Trinh có thêm nhiều động lực để phấn đấu, thể hiện hết khả năng ở CLB Ninh Bình và ĐTQG.

