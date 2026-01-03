Ở trận Gunma Green Wings thắng Saitama Ageo Medics 3-2 tại vòng 10 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Thanh Thuý phải rời sân ngay ở set 1. Chủ công sinh năm 1997 gặp vấn đề về sức khoẻ, khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng.

Tuy nhiên sau gần 1 tuần nghỉ ngơi và tập phục hồi, Thanh Thuý trở lại trong trận Gunma Green Wings đối đầu với Astemo Rivale Ibaraki tại vòng 11. Đây là trận đấu đội bóng áo xanh có lợi thế sân nhà.

Thanh Thuý trở lại trong màu áo Gunma Green Wings.

Tưởng như có trận đấu dễ khi Gunma Green Wings đang đạt phong độ cao, tuy nhiên đội bóng của Thanh Thuý mắc nhiều sai sót, để Astemo Rivale Ibaraki dẫn trước 2-0.

HLV Sakamoto buộc phải thay đổi chiến thuật ở set 3 khi rút chuyền hai Yamashita ra sân, đồng thời xếp Thanh Thuý chơi đối chuyền, giúp Gunma thi đấu tốt hơn, qua đó cân bằng tỉ số 2-2.

Ở set đấu quyết định thứ 5, hai đội chơi giằng co hấp dẫn. Chiến thắng chung cuộc 3-2 thuộc về Astemo Rivale Ibaraki.

Dù Gunma Green Wings thua đáng tiếc nhưng sự trở lại của Thanh Thuý là một tin vui. Ngày 4/1, Gunma Green Wings tái đấu Hitachi Rivale Astemo với quyết tâm đòi nợ đối thủ.