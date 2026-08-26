Tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin NBC News ngày 25/8 dẫn 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại nhiều tòa nhà và thiết bị được CIA và những cơ quan tình báo khác của Mỹ sử dụng. Theo các nguồn tin, mức độ tàn phá lần này vượt xa mọi thiệt hại mà các hoạt động tình báo Mỹ tại khu vực từng hứng chịu trước đây.

Theo các nguồn tin, những cuộc tấn công của Iran nhằm vào mạng lưới cơ sở và hệ thống thu thập thông tin tình báo do các cơ quan tình báo Mỹ vận hành tại các quốc gia trong khu vực. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế những hạ tầng bị hư hại được dự báo lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu tổn thất nghiêm trọng nhất trong lịch sử các cơ sở tình báo Mỹ.

Các nguồn tin mô tả quy mô thiệt hại "chưa từng có tiền lệ" nếu so với những vụ việc trước đây liên quan đến tài sản tình báo của Mỹ.

Căng thẳng gia tăng kể từ tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào tài sản và lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông.

Xung đột kéo dài nhiều tháng với các cuộc giao tranh liên tục, gây bất ổn an ninh khu vực và đe dọa nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.



Giữa tháng 6, Washington và Tehran đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) dưới sự trung gian của Pakistan, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột và thiết lập một nền hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó đổ vỡ do bất đồng về các điều khoản trong biên bản ghi nhớ và quyền đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Đàm phán bế tắc trong khi hai bên vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nhau trên khắp khu vực, bất chấp những nỗ lực ngoại giao trước đó.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, hàng nghìn người đã thiệt mạng, trong khi các cơ sở quân sự và tình báo ngày càng trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột đang mở rộng.