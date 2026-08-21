Quân đội Ukraine thường xuyên dùng UAV tấn công Nga. Ảnh: EPA-EFE

UAV làm thay đổi cục diện xung đột

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống trong một buổi sáng tháng 8 lạnh giá bất thường, vài trăm lính dù Ukraine vừa tốt nghiệp đang bước qua cánh đồng ngô và cải dầu, chuẩn bị cho lần nhảy dù đầu tiên của mình. Ngồi thành hàng với trang bị được buộc chặt trên lưng để tham gia bài huấn luyện, nhiều người hiểu rằng họ sẽ khó có cơ hội thực hiện một cú nhảy như vậy ở vùng chiến sự.

Theo Kyiv Post, bốn năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột cũng như vai trò của người lính.

Axel, một huấn luyện viên 24 tuổi cho biết: “Việc thả quân bằng dù hiện không còn khả thi, bởi đáng tiếc là các phương tiện tác chiến của đối phương có thể nhanh chóng vô hiệu hóa lực lượng này”.

Hình ảnh quen thuộc về một cuộc chiến với bộ binh ở tiền tuyến và những cuộc đối đầu trên không đang ngày càng trở nên lỗi thời. UAV đã chiếm lĩnh bầu trời trong khi các robot mặt đất đang được đưa vào các nhiệm vụ tác chiến, vừa để chiến đấu vừa để tiếp tế cho binh sĩ đang mắc kẹt tại những vị trí nguy hiểm.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, khoảng 90% mục tiêu hiện nay bị UAV tiêu diệt. Tuy vậy, những lính dù tương lai vẫn tin rằng các kỹ năng chiến đấu truyền thống vẫn còn giá trị.

Một tân binh 21 tuổi, sử dụng bí danh “Karyi” cho hay, công nghệ chỉ có giới hạn nhất định. “Tôi rất muốn thấy trí tuệ nhân tạo (AI) giành chiến thắng trong các cuộc đấu và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất”.

Lý do UAV lên ngôi, binh sĩ vẫn không thể bị thay thế

Lực lượng đổ bộ đường không từ lâu được nhiều quân đội trên thế giới coi là lực lượng tinh nhuệ, trong đó các đợt đổ bộ bằng đường không vẫn là một phương thức tác chiến quan trọng kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại của cuộc xung đột với Nga, lính dù Ukraine vẫn sẽ được triển khai để thực hiện nhiệm vụ cơ bản tương tự: giữ vững tiền tuyến và đẩy lùi bước tiến của quân Nga.

Tại một địa điểm huấn luyện ở miền Trung Ukraine, sĩ quan trẻ Roman Kulievych cho biết trong xung đột hiện đại, việc nhảy dù xuống phía sau phòng tuyến đối phương “hoàn toàn không thực tế”. "Tuy nhiên, hoạt động này vẫn được duy trì như một truyền thống giúp rèn luyện bản lĩnh, tạo nên sự khác biệt giữa chúng tôi và các lực lượng khác trong quân đội”.

Các huấn luyện viên quân đội cho rằng việc rèn luyện những kỹ năng truyền thống còn có ý nghĩa rộng hơn. “Về cơ bản, đây là một phần của quá trình rèn luyện tâm lý. Qua đó, chúng tôi có thể đánh giá liệu binh sĩ đã sẵn sàng đối mặt với những tình huống căng thẳng hay chưa... và cách họ vượt qua nỗi sợ hãi”, Axel nói.

Logic tương tự cũng được áp dụng với “cuộc hành quân cưỡng bức” mà các học viên phải hoàn thành. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để đủ điều kiện đội chiếc mũ nồi của lính dù.

Giữa những tiếng nổ, tiếng súng và tiếng quát tháo liên hồi của các huấn luyện viên, những lính dù tương lai phải hành quân hàng kilomet qua cát và đầm lầy, giữa mùi hôi thối của nội tạng động vật đang phân hủy và máu giả. Cuối bài huấn luyện là các trận đấu với ba lính dù dày dạn kinh nghiệm, lần lượt từng người một.

“Điều đó rèn luyện tâm lý và hun đúc ý chí chiến đấu để trong những tình huống khắc nghiệt, bạn biết rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế”, Karyi nói. Đối với nhiều binh sĩ ở tiền tuyến, nỗi sợ lớn nhất giờ đây không phải là một lính bộ binh đối phương lao lên tấn công mà là một kẻ thù vô hình đang điều khiển UAV từ khoảng cách rất xa bằng cần điều khiển.

Các huấn luyện viên Ukraine cho rằng sự thay đổi này đồng nghĩa với việc binh sĩ thông thường phải được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa về mặt tâm lý để đối mặt với gian khổ.

Không được luân phiên vị trí trong nhiều ngày, thiếu lương thực kéo dài và luôn lo sợ di chuyển vì có thể để lộ vị trí trước “con mắt trên bầu trời” đang trở thành những thực tế thường nhật của binh sĩ dưới mặt đất trong xung đột bằng UAV.

Yuriy, một huấn luyện viên kỳ cựu cho biết đôi lúc ông cũng tự hỏi liệu những bài kiểm tra như vậy còn cần thiết trong bối cảnh giao tranh bằng UAV hay không. Ông nói: "Có lẽ một ngày nào đó chỉ những người am hiểu công nghệ mới tham gia chiến đấu. Song dù thế nào đi nữa, một vùng lãnh thổ chỉ thực sự được kiểm soát khi có các đơn vị hiện diện tại đó, nghĩa là con người chứ không phải robot".