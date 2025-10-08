Chiều 8/10, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp báo, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, thời gian tổ chức đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10.

Trong đó, ngày 13/10 là phiên trù bị, hai ngày 14-15/10 là phiên chính thức. Đại hội có sự tham dự của 550 đại biểu. Trong đó, 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định. Các đại biểu sẽ được chia thành 12 tổ đại biểu với các hoạt động bắt đầu từ ngày 11/10 tới đây.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Trần Chung

Cũng tại họp báo, Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn thông tin về việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của đại hội lần này.

Cụ thể, đại biểu không điểm danh trực tiếp theo hình thức cũ, thay vào đó ban tổ chức ứng dụng công nghệ, khi đại biểu đi vào cổng, các thiết bị sẽ tự rà soát và điểm danh.

Nhờ vậy, số lượng đại biểu đến dự đại hội sẽ lập tức được báo cáo về ban tổ chức. Đoàn chủ tịch và các bộ phận sẽ nắm được thông tin và điều hành hoạt động trong xuyên suốt đại hội.

Ngoài ra, toàn bộ các tài liệu của đại hội kỳ này sẽ được đăng tải lên ứng dụng (app) chung của đại hội, trừ các tài liệu mật theo quy định chung.

Đến thời điểm này, các đại biểu đã tiếp cận được tài liệu nghiên cứu và có thể chuẩn bị ý kiến để thảo luận tại đại hội.

Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết, Bí thư Thành ủy thành phố chỉ đạo ứng dụng mạnh chuyển đổi số tại đại hội lần này. Ảnh: Trần Chung

Theo ông Sơn, việc đại biểu sử dụng công nghệ để góp ý tại đại hội có nhiều tiện lợi. Những ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp ngay trên các phần mềm. Cụ thể, các phần mềm tích hợp, tổng hợp ngay ý kiến ở các tổ và phân tách ra theo từng nhóm vấn đề, giúp đoàn chủ tịch có thể tiếp nắm bắt ý kiến nhanh chóng.

"Những ý kiến nào có thể tiếp thu, đưa vào văn kiện và những nội dung nào vẫn cần giải trình trước đại hội sẽ được ứng dụng hỗ trợ và hoàn toàn có thể đáp ứng được", ông Sơn nói và cho biết Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, ứng dụng không chỉ phục vụ đại hội lần này mà vẫn tiếp tục duy trì, sử dụng trong những hoạt động khác như các cuộc họp của tổ chức đảng thành phố.

Bên cạnh việc phục vụ nghiên cứu, Chánh văn phòng Thành ủy cho hay, ứng dụng trên còn giúp người sử dụng có thể tìm hiểu về văn hóa, xã hội của thành phố.

Đến nay, 95% các nội dung trên ứng dụng đã hoàn thiện. Sau 2 ngày triển khai, ban tổ chức đại hội nhận được nhiều thông tin phản hồi tích cực. Đại biểu cảm nhận được sự chuyển đổi mạnh mẽ, quyết liệt của Thành ủy trong ứng dụng chuyển đổi số tại đại hội lần này.