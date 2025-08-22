Ngày 21/8, Bộ Y tế tổ chức Tọa đàm khoa học “Hướng đến xây dựng mô hình quản lý toàn diện người bệnh mắc bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường tại bệnh viện”.

Theo thông tin tại buổi tọa đàm, đến nay, bệnh võng mạc đái tháo đường và phù hoàng điểm do đái tháo đường đang là một gánh nặng y tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, 39,5% là các biến chứng liên quan đến mắt và thần kinh. Một số báo cáo khác cho thấy, cứ 10 bệnh nhân đái tháo đường thì có đến 6 người có biến chứng tại mắt, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này được sàng lọc và chẩn đoán sớm. Ước tính từ năm 2016, có khoảng 320.527 bệnh nhân phù hoàng điểm đái tháo đường tại Việt Nam.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ người bệnh có biến chứng mắt do đái tháo đường được quản lý và điều trị còn rất thấp. Các rào cản chính bao gồm nhận thức của người dân còn hạn chế, khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế và gánh nặng chi phí, khiến nhiều người không được can thiệp sớm.

Điều này dẫn đến hậu quả nặng nề là suy giảm thị lực không thể phục hồi và mù lòa, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp đồng bộ để cải thiện tỷ lệ sàng lọc và điều trị hiệu quả. Trong đó, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các mạng lưới thông tin truyền thông.

Các chuyên gia trao đổi về các giải pháp.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), giai đoạn 2025-2027 sẽ tập trung xây dựng và thí điểm mô hình quản lý toàn diện tại một số bệnh viện trọng điểm. Dựa trên kết quả thí điểm, các hướng dẫn quốc gia sẽ được ban hành vào năm 2027, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn quốc trong giai đoạn 2028-2030. Mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ tăng tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt lên trên 75% vào năm 2030, theo chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Công ty Roche Pharma Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng Bộ Y tế cho biết, trong hơn ba mươi năm qua công ty tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế và cộng đồng y khoa trong một chương trình ý nghĩa, hỗ trợ người bệnh đái tháo đường được tiếp cận sàng lọc sớm các biến chứng về mắt. Đây là một nỗ lực cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với thách thức từ tỷ lệ mắc đái tháo đường ngày càng tăng và quá trình già hóa dân số.

Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường.

Phó Giáo sư Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh viện sẵn sàng chung tay xây dựng mô hình quản lý toàn diện, đặc biệt trong việc xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn, chính sách liên quan đến quản lý bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường.

Bệnh viện sẽ hỗ trợ người bệnh đái tháo đường được chẩn đoán và điều trị sớm các biến chứng về mắt, giúp duy trì thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là cho những người bệnh trong độ tuổi lao động.

Bệnh đái tháo đường là bệnh mạn tính gây nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bệnh và trở thành gánh nặng thực sự cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong nhiều năm qua, ngành Y tế đã tăng cường các biện pháp truyền thông tới cộng đồng nhằm thúc đẩy cộng đồng quan tâm đến việc nhận rõ nguy cơ mắc bệnh của bản thân, từ đó hướng tới việc chẩn đoán sớm và điều trị bệnh đái tháo đường.