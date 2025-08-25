Với các dòng xe phổ thông, nhất là xe giá rẻ hạng A-B, các nhà sản xuất thường ít chú trọng đến khả năng cách âm của xe để giảm giá thành. Sau một thời gian sử dụng, ô tô ít nhiều sẽ xuống cấp, xộc xệch và tiếng ồn xuất hiện nhiều hơn, trở thành nỗi "ám ảnh" của nhiều hành khách.

Theo các chuyên gia, tiếng ồn trên ô tô là sự tổng hợp của hàng chục loại tiếng động khác nhau phát ra bên trong và ngoài xe. Chúng không chỉ làm mất đi sự thoải mái, yên tĩnh mà còn gây mệt mỏi, giảm tập trung, nhất là trên những hành trình dài.

Các chuyên gia cho rằng, muốn giữ trọn cảm giác êm ái sau tay lái, điều quan trọng nhất là phải “bắt bệnh” đúng chỗ. Chỉ khi xác định chính xác nguồn gốc gây ồn, chủ xe mới có thể lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp và đem lại hiệu quả thực sự.

Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến cùng cách xử lý:

1. Tiếng ồn từ khoang động cơ

Đây là loại tiếng ồn phổ biến nhất do khoang động cơ chỉ cách cabin một lớp vách mỏng và có nhiều chi tiết thông nhau như vô lăng, hộp số, bàn đạp. Ngay cả đối với xe điện, vốn không có động cơ cơ khí đặt phía trước thì tiếng ồn từ phía trước vẫn ít nhiều lọt vào khoang lái.

Để giảm bớt, nhiều chủ xe dán tấm chống ồn ở vách ngăn hoặc mặt dưới nắp ca-pô. Các tấm vật liệu này có cấu trúc lồi lõm giúp hấp thụ âm, chi phí từ khoảng 500 nghìn đến vài triệu đồng tùy loại.

Ngoài ra, cao su chân máy sau thời gian dài bị lão hóa sẽ làm tiếng động cơ vọng mạnh hơn, vì vậy việc thay mới hoặc gia cố chân máy cũng cần thiết.

2. Tiếng ồn từ các chi tiết trong xe

Xe cũ thường phát sinh tiếng “lọc xọc” do chi tiết nhựa, kim loại xuống cấp hoặc lỏng ốc vít. Trường hợp phổ biến là kính cửa không còn khít với gioăng, gây va đập khi xe đi đường xấu. Nhiều bộ phận nhựa bị cong vênh, gãy lẫy hãm khiến tap-lô, tap-bi cánh cửa phát ra tiếng “cọc cọc”, “rè rè”.

Đây là loại tiếng ồn khá phức tạp, cần khắc phục khá tỉ mỉ. Cách làm là kiểm tra, siết chặt ốc, thay thế chi tiết bị rơ, chỉnh kính cửa và các gioăng kính kín khít hơn...

3. Tiếng cọt kẹt từ khung gầm, giảm xóc

Xe chạy tốc độ cao, vào cua hoặc đi đường gồ ghề dễ phát ra tiếng “cọt kẹt” từ gầm. Đây thường là dấu hiệu giảm xóc, rô-tuyn, thước lái bị hư hỏng. Nếu không xử lý kịp, hỏng hóc có thể lan sang bộ phận khác, vì vậy nên kiểm tra và thay thế sớm.

Ngoài ra, ống xả bị thủng, hở... cũng là nguyên nhân gây ồn từ vị trí này. Cách khắc phục là mau chóng đưa xe đi hàn kín hoặc thay đoạn ống xả mới.

Chủng loại và thương hiệu của lốp xe cũng ảnh hưởng khá lớn đến độ êm ái của ô tô. Ảnh: Hoàng Hiệp

4. Tiếng ồn vọng lên từ mặt đường

Khi xe chạy, lốp tiếp xúc với mặt đường sẽ tạo ra tiếng “rào rào” vọng lên từ gầm, đặc biệt là khi đi đường xấu hoặc tốc độ cao. Loại tiếng ồn này không thể loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể giảm bằng cách chọn loại lốp xe mềm, chất lượng cao, không dùng lốp xe đã "hết date" bởi lúc này cao su đã đanh cứng, kém đàn hồi.

Ngoài ra, những tiếng ồn vọng lên từ mặt đường còn có thể khắc phục bằng cách phủ gầm ô tô bằng vật liệu cách âm chuyên dụng. Hiện, giá của dịch vụ phủ gầm bằng hỗn hợp sơn chuyên dụng dao động từ 3-4 triệu đồng/lần.

5. Tạp âm từ môi trường bên ngoài

Ngoài những nguyên nhân trên, cabin còn bị “xâm nhập” bởi tiếng gió, mưa, tiếng xe cộ. Tạp âm này đi qua khung vỏ, các cánh cửa, cốp sau. Nhiều chủ xe chọn dán chống ồn ở cửa, trần, sàn (chi phí 2–5 triệu đồng) hoặc dán gioăng cao su để tăng độ kín khít, giảm cả bụi bẩn lọt vào.

Tuy nhiên, cần lưu ý các tấm chống ồn có thể giữ nước. Nếu dán không đúng kỹ thuật, hơi ẩm lọt vào bên trong cửa và sàn xe dễ gây hoen rỉ, mục mọt.

Tiếng ồn trên ô tô đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cả bên trong lẫn bên ngoài. Việc nhận diện chính xác nguyên nhân, kết hợp bảo dưỡng định kỳ và áp dụng biện pháp phù hợp sẽ giúp người ngồi trên xe có được trải nghiệm êm ái, thoải mái hơn trong mọi hành trình.

Bạn có góc nhìn hoặc có kinh nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!