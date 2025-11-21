Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m phải ngồi ở hàng ghế sau và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp từ 1/1/2026, trong đó phổ biến nhất vẫn là ghế trẻ em trên ô tô đạt chuẩn ISOFIX. Nếu không tuân thủ, người lái sẽ phải đối mặt mức phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Khi hiệu lực của quy định này cận kề, các phụ huynh vội vã đi tìm giải pháp an toàn cho con nhỏ khiến mặt hàng này bỗng lên "cơn sốt" tại các cửa hàng đồ cho bé và phụ kiện ô tô.

Nhiều hãng xe tại Việt Nam khẳng định tiêu chuẩn lắp đặt ghế ISOFIX đã được họ triển khai trên các mẫu xe từ lâu. Ảnh: Carsales

Tuy nhiên, tại các showroom của các hãng xe lớn thời điểm này, câu chuyện bán hàng vẫn chủ yếu xoay quanh các tính năng tiện nghi, chương trình khuyến mãi hay ưu đãi lệ phí trước bạ, gần như không có chiến dịch quảng bá rầm rộ nào xoay quanh chuyện xe tương thích với ghế trẻ em.

Điều đó cho thấy các hãng xe vẫn "bình chân như vại" và không tỏ ra bất ngờ với quy định kể trên. Nhưng đi sâu vào bản chất sự việc, sự bình thản ấy của họ không phải vô cớ.

Từ góc độ kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn, các hãng xe tại Việt Nam hầu hết đã chuẩn bị xuyên suốt cả thập kỷ trước. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chỉ đơn giản là kéo thị trường Việt Nam tiến về chuẩn quốc tế vốn đã được áp dụng ở nhiều khu vực phát triển.

Khảo sát nhanh các dòng xe phổ thông bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Xpander hay VinFast VF 5, hầu hết các phiên bản từ năm 2018 trở lại đây đã được trang bị móc khóa ISOFIX ở hàng ghế sau, chỉ có điều chúng ít được khách hàng Việt để ý.

Một chiếc ghế trẻ em trên ô tô thiết kế theo tiêu chuẩn ISOFIX. Ảnh: Maxicosi

Một tư vấn bán hàng đại lý Toyota Pháp Vân giải thích: "Các hãng xe lớn đều đã tuân theo chuẩn an toàn quốc tế hơn chục năm. Hệ thống ISOFIX là cấu phần bắt buộc tại những thị trường khó tính. Khi xe bán tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc sản xuất theo nền tảng toàn cầu, trang bị này đương nhiên có sẵn."

Trao đổi với VietNamNet, đại diện của nhiều hãng xe như Honda, Suzuki, Subaru, Ford, Mitsubishi... cũng khẳng định toàn bộ các sản phẩm đang bán tại thị trường đều được thiết kế để có thể lắp đặt dễ dàng các loại ghế trẻ em hoặc thiết bị an toàn cho trẻ em theo quy định. Trong đó, phố biến nhất là hệ thống ISOFIX.

Ở phân khúc xe hạng sang, câu chuyện thậm chí còn đi xa hơn. Volvo là thương hiệu gắn liền với triết lý an toàn đã nghiên cứu và thử nghiệm ghế trẻ em từ những năm 1960. Họ từng là một trong số ít hãng xe tích hợp ghế nâng trẻ em ngay trong hàng ghế sau của một số dòng xe như XC90 hay XC60.

Hàng ghế sau của Volvo XC90 được tích hợp sẵn đệm nâng dành cho trẻ em, người dùng không cần mua thêm. Ảnh: Anh Linh

Chia sẻ bên lề một sự kiện ra mắt xe mới đây, ông Nguyễn Anh Linh - Tổng giám đốc Volvo Car Việt Nam cho biết: "Tại châu Âu, hệ thống các điểm neo ISOFIX đã trở thành tiêu chuẩn an toàn bắt buộc trên tất cả xe mới bán ra từ năm 2014. Những chiếc xe Volvo nhập về Việt Nam vì thế đương nhiên đạt chuẩn. Quy định mới được triển khai sẽ giúp các tính năng an toàn bị động có sẵn trên xe được phát huy tối đa tác dụng."

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), ông Đào Công Quyết nhận định: "Về mặt kỹ thuật, các hãng xe tại Việt Nam hoàn toàn không bị động. Hạ tầng kỹ thuật trên xe đã sẵn sàng để lắp đặt các loại ghế trẻ em. Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở thói quen người dùng."

Tuy nhiên, ông Quyết cũng rất mong chờ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm triển khai các chứng nhận giúp các hãng xe vẫn có thể đưa xe ra thị trường một cách bình ổn, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Các hãng xe tại Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật liên quan đến ghế trẻ em trên ô tô. Ảnh: VAMA

Trong bối cảnh thị trường chuyển động mạnh, nhiều chuyên gia dự đoán từ năm 2026 trở đi, bộ phụ kiện tặng kèm khi mua ô tô sẽ thay đổi đáng kể. Những món phụ kiện truyền thống như vè che mưa hay thảm sàn sẽ dần nhường chỗ cho ghế trẻ em chính hãng, được xem là món quà thiết thực nhất khách hàng đang có con nhỏ.

Điều này tương tự cách các hãng xe sang châu Âu thực hiện từ lâu, tặng hoặc bán kèm ghế trẻ em đồng bộ về thẩm mỹ với nội thất sang trọng và tiêu chuẩn an toàn. Hiện tại, Mercedes-Benz, BMW hay Volvo đều đã có sẵn danh mục ghế trẻ em mang thương hiệu riêng với giá hàng chục triệu đồng.

Phân khúc xe phổ thông cũng không đứng ngoài cuộc. Toyota, Suzuki, Honda, KIA hay Hyundai hoàn toàn có thể bắt tay với các thương hiệu ghế trẻ em nổi tiếng như Joie, Combi, Chicco để bán ghế chuẩn ISOFIX ngay trong đại lý, tạo sự yên tâm về khả năng tương thích và chất lượng.

Nhìn tổng thể, phản ứng “bình tĩnh” của các hãng xe không phải sự thờ ơ mà là bước đi có chủ đích. Họ đã chuẩn bị từ trước, đã trang bị đầy đủ, đã theo chuẩn quốc tế nhiều năm. Thực tế, quy định mới của Việt Nam chỉ làm nổi bật lại một tính năng an toàn mà họ vốn dĩ đã xem như mặc định trước đó.

