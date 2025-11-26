Theo thông tin từ website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 11/2025, Việt Nam có 49 ngân hàng đang hoạt động, bao gồm: 1 ngân hàng thương mại vốn nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh.
Trong số các ngân hàng này, hiện chỉ có 23 ngân hàng làm việc vào thứ 7 gồm: VPBank, Techcombank, BIDV, MBBANK, ACB, SHB, LVBank, VIB, SeABank, TPBank, MSB, OCB, Sacombank, Nam A Bank, NCB, ABBANK, Bac A Bank, PVcomBank, VietABank, PGBank, Kienlongbank, BAOVIET Bank, Vikki Bank.
Tuy nhiên, giờ làm việc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng chi nhánh, vì vậy khách của ngân hàng nên gọi điện kiểm tra trước khi đến.
|Tên đầy đủ
|Tên tiếng Anh
|Brand Name
|Làm việc thứ 7
|Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
|Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
|Vietcombank
|Không
|Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
|Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise
|VPBank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
|Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
|Techcombank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
|Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
|BIDV
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Quân Đội
|Military Commercial Joint Stock Bank
|MBBANK
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
|Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade
|VietinBank
|Không
|Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam
|Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
|Agribank
|Không
|Ngân hàng TMCP Á Châu
|Asia Commercial Joint Stock Bank
|ACB
|7h-11h30
|Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
|Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank
|SHB
|8h-11h30
|Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
|Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank
|HDBank
|Không
|Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
|Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank
|LVBank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Quốc Tế
|Vietnam International Commercial Joint Stock Bank
|VIB
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
|Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank
|SeABank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Tiên Phong
|TienPhong Commercial Joint Stock Bank
|TPBank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Hàng Hải
|The Maritime Commercial Joint Stock Bank
|MSB
|7h30 - 11h30 hoặc 8h - 12h
|Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
|Vietnam Bank for Social Policies
|VBSP
|Không
|Ngân hàng TMCP Phương Đông
|Orient Commercial Joint Stock Bank
|OCB
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
|Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
|Sacombank
|7h30-11h
|Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu
|Vietnam Export Import Commercial Joint Stock
|Eximbank
|Không
|Ngân hàng TMCP Sài Gòn
|Sai Gon Commercial Joint Stock Bank
|SCB
|Không
|Ngân hàng Phát triển Việt Nam
|Vietnam Development Bank
|VDB
|Không
|Ngân hàng TMCP Nam Á
|Nam A Commercial Joint Stock Bank
|Nam A Bank
|8h-12h
|Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
|Woori Bank Vietnam Limited
|Woori
|Không
|Ngân hàng TMCP Quốc dân
|National Citizen bank
|NCB
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP An Bình
|An Binh Commercial Joint Stock Bank
|ABBANK
|7h30 - 11h30 hoặc từ 8h00 - 12h00
|Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam
|UOB Vietnam Limited
|UOB
|Không
|Ngân hàng TMCP Bắc Á
|BAC A Commercial Joint Stock Bank
|Bac A Bank
|8h-12h
|Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
|Public Vietnam Bank
|PVcomBank
|8h-12h
|Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
|HSBC Bank Vietnam Limited
|HSBC
|Không
|Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
|Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
|Vietbank
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam
|Public Bank Vietnam Limited
|PBVN
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam
|Standard Chartered Bank Vietnam Limited
|SCBVL
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
|Shinhan Bank Vietnam Limited
|SHBVN
|Không
|Ngân hàng TMCP Bản Việt
|Viet Capital Commercial Joint Stock Bank
|BVBank
|Không
|Ngân hàng TMCP Việt Á
|Viet A Commercial Joint Stock Bank
|VietABank
|8h-12h
|Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam
|ANZ Bank Vietnam Limited
|ANZVL
|Không
|Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
|Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank
|PGBank
|8h - 12h
|Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam
|CIMB Bank Vietnam Limited
|CIMB
|Không
|Ngân hàng TMCP Kiên Long
|Kien Long Commercial Joint Stock Bank
|Kienlongbank
|7h30 - 11h30 hoặc từ 8h00 - 12h00
|Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
|Saigon Bank for Industry & Trade
|SAIGONBANK
|Không
|Ngân hàng TNHH Indovina
|Indovina Bank Ltd.
|IVB
|Không
|Ngân hàng TMCP Bảo Việt
|Bao Viet Joint Stock Commercial Bank
|BAOVIET Bank
|8h - 12h
|Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
|Vietnam Russia Joint Venture Bank
|VRB
|Không
|Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
|Co-operative bank of VietNam
|Co-opBank
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
|Hong Leong Bank Vietnam Limited
|HLBVN
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki
|Vikki Digital Bank Limited
|Vikki Bank
|7h30 - 11h30
|Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại
|Modern Bank of Vietnam Limited
|MBV
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu
|Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank
|GPBank
|Không
|Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số
|Vietcombank Neo Limited
|VCBNeo
|Không