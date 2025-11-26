Theo thông tin từ website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 11/2025, Việt Nam có 49 ngân hàng đang hoạt động, bao gồm: 1 ngân hàng thương mại vốn nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh. 

Trong số các ngân hàng này, hiện chỉ có 23 ngân hàng làm việc vào thứ 7 gồm: VPBank, Techcombank, BIDV, MBBANK, ACB, SHB, LVBank, VIB, SeABank, TPBank, MSB, OCB, Sacombank, Nam A Bank, NCB, ABBANK, Bac A Bank, PVcomBank, VietABank, PGBank, Kienlongbank, BAOVIET Bank, Vikki Bank.

Tuy nhiên, giờ làm việc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng chi nhánh, vì vậy khách của ngân hàng nên gọi điện kiểm tra trước khi đến.

Tên đầy đủ Tên tiếng Anh Brand Name Làm việc thứ 7
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Vietcombank Không
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise VPBank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Techcombank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam BIDV 8h-12h
Ngân hàng TMCP Quân Đội Military Commercial Joint Stock Bank MBBANK 8h-12h
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade VietinBank Không
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Không
Ngân hàng TMCP Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank ACB 7h-11h30
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank SHB 8h-11h30
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank HDBank Không
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank LVBank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB 8h-12h
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank SeABank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Tiên Phong TienPhong Commercial Joint Stock Bank TPBank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank MSB 7h30 - 11h30 hoặc 8h - 12h
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Vietnam Bank for Social Policies VBSP Không
Ngân hàng TMCP Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank OCB 8h-12h
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Sacombank 7h30-11h
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Eximbank Không
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Sai Gon Commercial Joint Stock Bank SCB Không
Ngân hàng Phát triển Việt Nam Vietnam Development Bank VDB Không
Ngân hàng TMCP Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank Nam A Bank 8h-12h
Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Woori Bank Vietnam Limited Woori Không
Ngân hàng TMCP Quốc dân National Citizen bank NCB 8h-12h
Ngân hàng TMCP An Bình An Binh Commercial Joint Stock Bank ABBANK 7h30 - 11h30 hoặc từ 8h00 - 12h00
Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam UOB Vietnam Limited UOB Không
Ngân hàng TMCP Bắc Á BAC A Commercial Joint Stock Bank Bac A Bank 8h-12h
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Public Vietnam Bank PVcomBank 8h-12h
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam HSBC Bank Vietnam Limited HSBC Không
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Vietbank Không
Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam Public Bank Vietnam Limited PBVN Không
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam Standard Chartered Bank Vietnam Limited SCBVL Không
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited SHBVN Không
Ngân hàng TMCP Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock Bank BVBank Không
Ngân hàng TMCP Việt Á Viet A Commercial Joint Stock Bank VietABank 8h-12h
Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam ANZ Bank Vietnam Limited ANZVL Không
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank PGBank 8h - 12h
Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam CIMB Bank Vietnam Limited CIMB Không
Ngân hàng TMCP Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank Kienlongbank 7h30 - 11h30 hoặc từ 8h00 - 12h00
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Saigon Bank for Industry & Trade SAIGONBANK Không
Ngân hàng TNHH Indovina Indovina Bank Ltd. IVB Không
Ngân hàng TMCP Bảo Việt Bao Viet Joint Stock Commercial Bank BAOVIET Bank 8h - 12h
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Vietnam Russia Joint Venture Bank VRB Không
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co-operative bank of VietNam Co-opBank Không
Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam Hong Leong Bank Vietnam Limited HLBVN Không
Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki Vikki Digital Bank Limited Vikki Bank 7h30 - 11h30
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại Modern Bank of Vietnam Limited MBV Không
Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank GPBank Không
Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số Vietcombank Neo Limited VCBNeo Không