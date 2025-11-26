Theo thông tin từ website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 11/2025, Việt Nam có 49 ngân hàng đang hoạt động, bao gồm: 1 ngân hàng thương mại vốn nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh.

Trong số các ngân hàng này, hiện chỉ có 23 ngân hàng làm việc vào thứ 7 gồm: VPBank, Techcombank, BIDV, MBBANK, ACB, SHB, LVBank, VIB, SeABank, TPBank, MSB, OCB, Sacombank, Nam A Bank, NCB, ABBANK, Bac A Bank, PVcomBank, VietABank, PGBank, Kienlongbank, BAOVIET Bank, Vikki Bank.

Tuy nhiên, giờ làm việc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng chi nhánh, vì vậy khách của ngân hàng nên gọi điện kiểm tra trước khi đến.