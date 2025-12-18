Tập đoàn VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI. Ảnh: TQ

Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI. Việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện.

Những nền tảng về năng lực công nghệ đã được VNPT đầu tư bài bản trong nhiều năm, bao gồm hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày cùng hệ sinh thái sản phẩm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops và liên tục được mở rộng sẽ là điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Song song với hạ tầng, hiện, VNPT AI đang quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn. Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam và cũng sẽ giúp VNPT AI hoàn thành sứ mệnh của mình trong thực thi Chiến lược AI của VNPT.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh: “Việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình ‘Data Driven, AI-first’, đồng thời góp phần bảo đảm chủ quyền số, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài trong những lĩnh vực then chốt”.

Ông Huỳnh Quang Liêm cho biết, cách đây 7 năm, với tầm nhìn chiến lược của mình, VNPT đã tiên phong, chủ động đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực AI. Trung tâm Sáng tạo, một đơn vị trực thuộc VNPT IT, đã được hình thành và được tập đoàn tin tưởng giao trọng trách mở đường cho hành trình này. Đến nay, với gần 200 chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng việc VNPT đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng GPU thuộc nhóm hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là khai thác hệ thống dữ liệu huấn luyện khổng lồ từ chính VNPT và đã từng bước xây dựng được năng lực AI cốt lõi của riêng mình – một năng lực thực chất, một nền tảng thực sự, có khả năng mở rộng ở quy mô lớn.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh, việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình ‘Data Driven, AI-first’. Ảnh: TQ.

Sau 7 năm bền bỉ sáng tạo, AI của VNPT đã đạt được những kết quả. Đây là nền tảng AI đầu tiên của Việt Nam phục vụ hàng tỷ lượt xử lý là các sản phẩm AI phục vụ hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và các cấp chính quyền, như nền tảng iKYC, hệ thống trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ nhiều thủ tục hành chính. VNPT cũng từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tại các diễn đàn, giải thưởng quốc tế, đồng thời đưa ra thị trường những giải pháp có tầm vóc quốc tế.

Việc thành lập Công ty VNPT AI là một bước đi chiến lược, cụ thể và quyết liệt để triển khai chiến lược ấy, đưa AI trở thành năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới của VNPT.

“VNPT AI phải vươn lên dẫn đầu trong nghiên cứu, phát triển các công nghệ AI; làm chủ các công trình khoa học, các mô hình AI mang trí tuệ Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung và VNPT nói riêng. Về mục tiêu sản phẩm, VNPT AI cần nhanh chóng tạo ra các sản phẩm AI có hàm lượng công nghệ cao, khả năng ứng dụng thực tiễn mạnh mẽ, như AI khai phá dữ liệu, AI trợ lý ảo, trước hết được triển khai sâu rộng trong chính VNPT, hiện thực hóa chiến lược “AI First” của tập đoàn. VNPT sẽ là bệ phóng để VNPT AI phát triển vững chắc tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế”, ông Huỳnh Quang Liêm nói.

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước. Việc ra mắt Công ty VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của tập đoàn mà còn khẳng định vai trò tiên phong của VNPT trong hệ sinh thái AI Việt Nam.