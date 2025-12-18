Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới với việc VNPT chính thức triển khai chiến lược “Go Global”, đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 18/12, VNPT tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026 và chính thức ra mắt Công ty VNPT AI. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo – một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn.

Năm 2025, VNPT tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và hiệu quả với nhiều chỉ số đáng ghi nhận. Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 48.088 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 5.366 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch được giao. Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 6.078 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ dự kiến đạt 4.887 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được bảo đảm bền vững với tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 9,1%, của công ty mẹ đạt 7,5%. Sản lượng data đạt 2,8 tỷ Gb, đạt 101% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Khép lại giai đoạn 2021–2025, dự kiến tổng doanh thu thực hiện đạt 287.885 tỷ đồng, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch giai đoạn được giao; lợi nhuận trước thuế đạt 31.477 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch giai đoạn được giao; nộp ngân sách nhà nước đạt 27.218 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% so với kế hoạch giai đoạn được giao.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu thực hiện ước đạt 211.895 tỷ đồng, hoàn thành 102,3% mục tiêu kế hoạch giai đoạn được giao; lợi nhuận trước thuế đạt 23.548 tỷ đồng, hoàn thành 106,3% so với kế hoạch giai đoạn được giao; nộp ngân sách nhà nước đạt 19.598 tỷ đồng, hoàn thành 105,9% so với kế hoạch giai đoạn được giao.

Những kết quả này khẳng định hiệu quả chiến lược tái cơ cấu và chuyển dịch sang mô hình tập đoàn công nghệ số của VNPT trong suốt 5 năm qua.

Năm 2025, VNPT đẩy mạnh đổi mới toàn diện nhằm thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Từ ngày 1/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới chính thức được đưa vào vận hành, hướng tới quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm với hiệu quả và lấy dữ liệu làm trung tâm. Đây là bước ngoặt quan trọng, tạo động lực đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu suất vận hành trong toàn tập đoàn.

Song song đó, VNPT triển khai thành công nền tảng số hóa phục vụ quản trị và điều hành dựa trên dữ liệu. Toàn bộ các hoạt động từ hạ tầng, đầu tư, tài chính, kinh doanh đến chăm sóc khách hàng được số hóa toàn trình, với hơn 2.000 KPI và hàng chục quy trình được chuẩn hóa, tích hợp trên các nền tảng dùng chung. Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 được ban hành, xác định dữ liệu là tài sản chiến lược, góp phần tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất, đặc biệt trong các dịch vụ băng rộng – CNTT tiếp tục tăng trưởng hai con số.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập đoàn đã huy động trên 6 nghìn cán bộ tham gia chiến dịch bao gồm nâng cấp, triển khai hệ thống, hỗ trợ tại các phường xã, duy trì ứng trực an toàn thông tin 24/7, trực tiếp hỗ trợ vận hành hệ thống. Hàng loạt nền tảng số trọng yếu tại địa phương được nâng cấp, đồng bộ, bảo đảm hoạt động hành chính không gián đoạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

VNPT cũng là đơn vị chủ lực triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tập đoàn được giao đồng hành cùng nhiều bộ, ngành trong xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới vận hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, VNPT đẩy mạnh phát triển các công nghệ chiến lược như AI, Cloud, an toàn thông tin, Digital Twin, Edge Computing, chip bán dẫn và 5G/6G.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 đánh dấu bước tiến mới với việc VNPT chính thức triển khai chiến lược “Go Global”, đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc hợp tác với Qualcomm thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm mở ra không gian phát triển mới trong các lĩnh vực công nghệ lõi.