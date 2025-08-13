Hãng thông tấn TASS hôm 12/8 trích dẫn thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, các tàu hải quân của Nga và Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung đã tới cảng Petropavlovsk-Kamchatsky ở bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka để tiếp nhiên liệu và hàng hóa. Các tàu này đã neo đậu tại vịnh Avacha của thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky.

Được biết, vịnh Avacha nằm cách đảo Attu thuộc chuỗi đảo Aleutian của Alaska hơn 900km. Hiện không rõ các tàu tuần tra của Nga và Trung Quốc sẽ di chuyển về phía bắc hướng tới biển Bering ở phía bắc quần đảo Aleutian hay hướng tới phía nam gần Nhật Bản sau khi dừng chân ở vịnh Avacha.

Khu trục hạm Đô đốc Tributs của Nga. Ảnh: Newsweek

Theo báo cáo, tham gia hoạt động tuần tra chung, phía Trung Quốc có tàu khu trục CNS Shaoxing và tàu cung ứng CNS Qiandaohu, trong khi phía Nga cử khu trục hạm Đô đốc Tributs. Trước đó, các tàu này đã di chuyển qua phía bắc Nhật Bản hôm 8/8, sau khi khởi hành từ vùng Vladivostok của Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga nhấn mạnh, nhiệm vụ chính trong quá trình tuần tra là tiến hành giám sát hàng hải và bảo vệ “các hoạt động kinh tế biển” của Nga và Trung Quốc.

Đầu tháng 8, hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận Joint Sea 2025 gần cảng Vladivostok. Bắc Kinh nhấn mạnh, cuộc tập trận nằm trong “kế hoạch hợp tác thường niên” giữa quân đội hai nước và không nhắm vào bên thứ ba.

Hiện không rõ hải quân và lực lượng tuần duyên Mỹ có triển khai tàu hay máy bay tới khu vực quanh Alaska, sau khi phát hiện các tàu hải quân của Nga và Trung Quốc hay không.

Nga và Trung Quốc đã thắt chặt quan hệ quân sự theo diện đối tác chiến lược “không giới hạn”. Hai bên từng triển khai loạt khí tài quân sự bao gồm tàu hải quân, oanh tạc cơ chiến lược, tàu tuần tra tham gia hoạt động chung quanh Alaska, bên ngoài vùng biển và không phận của Mỹ.

Sự xuất hiện của các tàu chiến Nga và Trung Quốc diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh điều 5 tàu nghiên cứu tới gần Alaska và trước cuộc hội đàm bàn về xung đột ở Ukraine giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang này vào ngày 15/8 tới.