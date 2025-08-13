Hãng tin RT trích dẫn tuyên bố hôm 12/8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhóm nhà báo nước ngoài đã được đưa tới thành phố Chuguev thuộc vùng Kharkiv của Ukraine để “chuẩn bị đưa tin về cuộc sống của cư dân trong thành phố ở khu vực tiền tuyến”. Sau đó, quân đội Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công "mang tính khiêu khích", sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhắm vào những khu vực đông dân cư hoặc bệnh viện ở Chuguev và “các nhà báo phương Tây sẽ ngay lập tức đưa tin về vụ việc”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency

“Sau hành động khiêu khích của Kiev, toàn bộ trách nhiệm về vụ tấn công và thương vong của dân thường sẽ bị đổ cho các lực lượng vũ trang Nga. Những hành động khiêu khích khác cũng có thể diễn ra ở các khu định cư Ukraine đang kiểm soát”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 4/2022, các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã phát hiện thi thể của hàng trăm người ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev, ngay sau khi binh sĩ Nga rời khỏi khu vực, giữa lúc Moscow và Kiev tiến hành đàm phán hòa bình. Ukraine đã đổ lỗi cho Nga và dùng đó làm cái cớ để rút khỏi các cuộc thương lượng. Ngược lại, Moscow nhiều lần nhấn mạnh vụ việc trên thực tế là hành động khiêu khích do các lực lượng Kiev thực hiện nhằm phá hoại hình ảnh của Nga và cản trở tiến trình ngoại giao.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc quân Ukraine đã sát hại dân thường ở một thị trấn thuộc vùng Donbass, sau đó đổ lỗi cho Moscow phạm phải tội ác chiến tranh. Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời các nhân chứng kể, nhiều lính đánh thuê, gồm cả công dân đến từ Ba Lan đã sát hại hàng chục người ở khu vực Selidovo nằm dưới sự kiểm soát của Nga tại nước cộng hòa Donetsk tự xưng, trước khi bị binh lính Moscow đánh bật vào cuối tháng 10/2024.