Lựa chọn thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo như ức gà bỏ da, trứng, cá, tôm, các loại đậu… bổ sung dưỡng chất, duy trì cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp xây dựng, duy trì khối cơ và sửa chữa các mô trong cơ thể. Thành phần này còn tham gia sản xuất enzyme, hormone và hỗ trợ nhiều hoạt động chuyển hóa. Bổ sung đủ protein kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều và duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Ức gà bỏ xương, bỏ da

Theo Verywell Health, ức gà là lựa chọn thay thế thịt đỏ nhờ hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo bão hòa. So với phần thịt gà sẫm màu, ức gà chứa ít chất béo và calo hơn. Một miếng ức gà bỏ xương, bỏ da (174g) cung cấp 55,9g protein và 5,64g chất béo.

Trứng

Trứng giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin D, i-ốt, folate và choline. Ăn trứng thường xuyên tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ sức khỏe cơ bắp. Đây cũng là nguồn protein phù hợp với trẻ em, phụ nữ mang thai, vận động viên và người cao tuổi. Một quả trứng gà loại lớn chứa 6,24g protein và 5,01g chất béo.

Các loại đậu và sản phẩm từ đậu chứa nhiều protein. Ảnh: Ban Mai

Các loại đậu

Đậu là thực phẩm giàu protein, chất xơ và nhiều dưỡng chất, phù hợp với chế độ ăn ít chất béo. Các loại như đậu thận, đậu đen cung cấp folate, kali, sắt, magie, kẽm và canxi. Trong 100g đậu đen có 6,91g protein và 1,27g chất béo.

Đậu Hà Lan cũng là nguồn protein đáng chú ý. Thực phẩm này chứa chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm cholesterol và chất xơ không hòa tan có lợi cho tiêu hóa. Các hợp chất thực vật trong đậu còn có tác dụng chống oxy hóa và tiềm năng chống ung thư.

Cá ngừ

Cá ngừ có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như áp chảo, salad, sushi hoặc ăn kèm rau củ. Đây là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, đồng thời cung cấp omega-3, kali, magie, sắt và các vitamin A, B6, B12. Những dưỡng chất này góp phần duy trì hoạt động của tim mạch, hỗ trợ chức năng thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch và quá trình tạo máu.

Thịt lợn nạc và thịt bò nạc

Thịt lợn nạc cung cấp protein, kẽm, sắt và vitamin nhóm B. So với thịt bò, loại thịt này có hàm lượng chất béo bão hòa vừa phải. Trong 100g thịt thăn lợn nạc nấu chín có 28,6g protein và 7,29g chất béo.

Thịt bò nạc cũng giàu selen, vitamin nhóm B, kẽm, phốt pho, choline và sắt. Vitamin B6 và B12 trong thịt bò có thể giảm homocysteine trong máu, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một khẩu phần 85g thịt bò nạc cung cấp hơn một nửa lượng protein khuyến nghị mỗi ngày.

Cá hồi và tôm

Cá hồi giàu omega-3, omega-6, vitamin B12 và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chức năng tuyến giáp, phục hồi mô, bảo vệ não bộ và duy trì làn da khỏe mạnh. Một khẩu phần 85g cá hồi tự nhiên chứa 21,6g protein và 6,91g chất béo.

Tôm cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa astaxanthin, có khả năng chống lại các gốc tự do. Trong 85g tôm sống có 17,1g protein và chỉ 0,433g chất béo.