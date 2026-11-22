Trứng cần được bảo quản trong tủ lạnh để hạn chế vi khuẩn phát triển và giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu có cần giữ trứng trong tủ lạnh mọi lúc, nhất là khi một số công thức nấu ăn yêu cầu sử dụng trứng ở nhiệt độ phòng.

Bà Britanny Saunier, Giám đốc điều hành Tổ chức Hợp tác Giáo dục An toàn Thực phẩm (Mỹ), khẳng định bảo quản trứng trong tủ lạnh là cần thiết để kiểm soát nhiệt độ. Bà cho biết, thực phẩm để bên ngoài quá hai giờ có thể rơi vào vùng nguy hiểm, nơi vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Nguy cơ khi không bảo quản trứng trong tủ lạnh

Một trong những rủi ro lớn nhất khi sử dụng trứng không được bảo quản lạnh là nhiễm khuẩn Salmonella. Theo bà Saunier, vi khuẩn có thể phát triển nhanh ở nhiệt độ 4,4-60 độ C. Hầu hết tủ lạnh được duy trì ở mức 4,4 độ C hoặc thấp hơn, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Trứng cần được bảo quản trong môi trường lạnh ổn định. Ảnh: Ban Mai

Chủng vi khuẩn phổ biến nhất liên quan đến trứng là Salmonella enteritidis không chỉ gây ngộ độc, khó chịu trong thời gian ngắn mà còn có thể dẫn đến những biến chứng lâu dài như suy thận. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 420 người tại nước này tử vong mỗi năm do nhiễm khuẩn Salmonella.

Theo Reader's Digest, vị trí đặt trứng cũng rất quan trọng. Bà Saunier khuyên nên để trứng ở ngăn bên trong thay vì cánh cửa tủ lạnh, bởi nhiệt độ tại khu vực này khó kiểm soát ổn định và thường cao hơn. Trứng nên được giữ trong hộp đựng ban đầu hoặc hộp có nắp đậy để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo từ các thực phẩm khác.

Ngoài ra, CDC Mỹ khuyến cáo người dân rửa tay sau khi tiếp xúc với vỏ trứng và vệ sinh những bề mặt trứng chạm vào, chẳng hạn như bàn bếp.

Cách ăn trứng an toàn và bảo quản đúng cách

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bà Saunier khuyên mọi người nên nấu trứng cho đến khi cả lòng đỏ và lòng trắng đều đông lại.

Nếu thích ăn trứng lòng đào hoặc sử dụng thực phẩm, đồ uống có trứng sống, bạn nên chọn trứng đã được thanh trùng. Quá trình này tiêu diệt vi khuẩn nhưng không khiến trứng chín.

Một số công thức nấu ăn yêu cầu sử dụng trứng ở nhiệt độ phòng để món ăn đạt kết cấu tốt hơn. Theo bà Saunier, việc lấy trứng ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn (tối đa 2 giờ) là an toàn.

Tuy nhiên, nếu bạn sống ở khu vực có khí hậu thường xuyên nóng ẩm và không sử dụng điều hòa, thời gian này nên rút ngắn xuống còn một giờ.

Như vậy, trứng vẫn cần được bảo quản lạnh để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi cần sử dụng trứng ở nhiệt độ phòng theo công thức nấu ăn, chỉ nên lấy lượng vừa đủ và không để bên ngoài quá lâu.