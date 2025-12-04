Sáng nay, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 5 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

Tiếp nối các hội nghị quốc tế vào các năm 1992, 2003, 2013 và 2019, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN giai đoạn 2019-2025; làm rõ các tác động và đóng góp của các chương trình, dự án PCPNN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác hiệu quả.

Giai đoạn 2020-2025, tình hình thế giới biến chuyển phức tạp, khó đoán định, tạo ra những thách thức lớn trong quan hệ quốc tế và tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Tuy nhiên, với nỗ lực đổi mới tư duy, nội dung và cách tiếp cận của các bộ, ngành, tổ chức, địa phương, hoạt động và viện trợ PCPNN trong 5 năm qua vẫn duy trì ổn định.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Tính đến 30/11, có 379 tổ chức PCPNN hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD. Các dự án trải rộng trên phạm vi cả nước, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ và các đối tác đối với Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, nhất là trong y tế, giáo dục, giảm nghèo, phát triển cộng đồng, chống biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển nông thôn.

Đặc biệt, các tổ chức PCPNN đã góp phần quan trọng trong huy động tri thức, công nghệ, sáng kiến quản trị từ cộng đồng quốc tế vào Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự trân trọng với Việt Nam.

Hợp tác với các tổ chức PCPNN là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa những giá trị nhân văn và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, những đóng góp của các tổ chức PCPNN không chỉ vì nguồn lực các tổ chức mang lại mà quan trọng hơn là tri thức, kinh nghiệm quốc tế, sự sáng tạo, sự nhân văn, cách tiếp cận mới mẻ trong phát triển cộng đồng - những yếu tố mà không phải kênh hợp tác nào cũng có được.

"Hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN vì thế không chỉ mang ý nghĩa bổ trợ, mà là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn các tổ chức PCPNN tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên như phát triển con người, nâng cao an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển cộng đồng bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và luôn luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức PCPNN phát huy giá trị của mình tại Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết, hợp tác với các tổ chức PCPNN là một hợp phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội có phần đóng góp, hỗ trợ từ bạn bè trên khắp thế giới, trong đó có các tổ chức PCPNN.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống có hiệu quả cao mà các tổ chức PCPNN đã triển khai trong nhiều năm qua, Việt Nam khuyến khích các tổ chức PCPNN mở rộng hơn vào các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên và phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn

Việt Nam mong muốn sự đồng hành của các cơ quan hợp tác phát triển, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo ra mô hình hợp tác đa bên phù hợp với yêu cầu mới, mở rộng khả năng cung cấp nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.