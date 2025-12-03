Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ôn lại những mốc son quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, trong đó có việc Cuba là quốc gia đầu tiên ở tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Lãnh tụ Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973. Hai nước hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số và cải cách tư pháp.

Phó Thủ tướng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là hình mẫu sáng ngời trong quan hệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo Cuba dự lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới hai nước cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, kiên định con đường độc lập, tự chủ, không ngừng làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Hai nước cần tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, cùng hướng tới phát triển bền vững, nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới, xứng đáng với di sản quý báu mà các thế hệ đi trước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel nhắc lại lời lãnh đạo Fidel Castro, “vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” cũng như tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với nhân dân Cuba.

Việt Nam - Cuba đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, gắn bó mẫu mực.

Nhìn lại năm 2025, năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đánh giá quan hệ song phương đã có một năm thành công với nhiều sự kiện quan trọng. Các hoạt động trong năm hữu nghị đem lại những kết quả rõ rệt, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ cảm ơn nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Cuba thông qua chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, coi đây là minh chứng cho tình cảm sâu sắc, thân thiết và chân thành giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tượng trưng đợt 2 chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" với số tiền trên 272 tỷ đồng. Ảnh: VGP

Sau lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba, một dự án được kỳ vọng sẽ giúp Cuba vượt qua những khó khăn về năng lượng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tượng trưng số tiền đợt 2 chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Nhân dân Việt Nam đã quyên góp sau 65 ngày số tiền ủng hộ trên 272 tỷ đồng (gấp 10 lần dự kiến), qua đó thể hiện sự đồng lòng, kề vai sát cánh của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.

Việt Nam luôn ủng hộ Cuba

Gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi tình cảm đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam.

Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình Cuba và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt. Lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Chào mừng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lần đầu thăm Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: VGP

Chuyến thăm thể hiện rõ tính chất đặc biệt, lâu dài, tin cậy cao và đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xúc động trước tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, trong đó có việc Việt Nam trao cho Cuba số tiền vận động của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba và khởi công dự án nhà máy năng lượng tái tạo tại huyện Vista Alegre, tỉnh Mayabeque.

Ông Miguel Díaz-Canel đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba.

Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sự hiện diện và tăng cường hoạt động tại Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel nhất trí về việc hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn; duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.