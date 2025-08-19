Hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nghệ An.

Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, các tổ công tác nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết trình đại hội tập trung vào chủ đề, kết cấu, nội dung của báo cáo; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nghệ An. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Đồng thời, các tổ công tác cho ý kiến về đề án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Kết luận các buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong thời gian qua.

Đánh giá cao các bước chuẩn bị đã được tỉnh ủy, thành ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy.

Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện nội dung các văn kiện. Các định hướng trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chủ trương của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là những thời cơ, vận hội mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, các địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ những hạn chế đã được chỉ ra để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần được chú trọng, bảo đảm đại hội là đợt sinh hoạt chính trị của địa phương sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị sẽ làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nhằm bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Bộ Chính trị và các tổ công tác dự kiến sẽ tiếp tục góp ý về công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến ngày 15/9.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương hoàn thành trước ngày 31/10.