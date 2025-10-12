Chủ đề của trận chung kết năm nay là “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt” - đã mở ra một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa những người trẻ về ý nghĩa thật sự của “cạnh tranh học đường”.

Xem màn tranh biện hấp dẫn tại trận chung kết Trường Teen 2025:

Đội ủng hộ kiến nghị cho rằng áp lực thi cử và “chạy đua thành tích” đang khiến nhiều học sinh đánh mất niềm vui học tập. Thí sinh Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Nếu một nền giáo dục chỉ nuôi dưỡng tinh thần ganh đua, thì chúng ta đang dạy học sinh ‘chạy nhanh hơn’, chứ không dạy các em đi đúng hướng”.

Ngược lại, đội phản đối khẳng định cạnh tranh không phải để loại trừ mà để phát triển. Thí sinh Giáp Linh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) phản biện: “Cạnh tranh là tiền đề của hợp tác. Nhiều cộng đồng học thuật, từ Olympia đến các câu lạc bộ học sinh giỏi, đều được xây dựng từ tinh thần này”.

Hai đội thi đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) - đại diện cho hai góc nhìn đối lập có màn so tài tranh biện tại trận chung kết Trường Teen 2025.

Sau gần một giờ tranh biện, những luận điểm chặt chẽ và dẫn chứng thực tế giúp đội Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) chiến thắng và trở thành Quán quân Trường Teen 2025. Tuy nhiên, điều đọng lại nhiều hơn ở trận đấu cũng như sân chơi này là tinh thần đối thoại văn minh và cách thế hệ học sinh ngày nay dám lên tiếng về những vấn đề của chính mình.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho đội giành ngôi vị Quán quân Trường Teen 2025 - nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai.

Chương trình Trường Teen do VTV7 - Đài Truyền hình Việt Nam và Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV) sản xuất, đã bước sang mùa thứ 8. Mỗi năm, chương trình thu hút hàng nghìn học sinh THPT trên toàn quốc tham gia, khuyến khích tư duy phản biện, kỹ năng trình bày và khả năng làm việc nhóm.

Đội giành ngôi vị Quán quân năm nay nhận học bổng 75% (trị giá khoảng 750 triệu đồng) từ BUV - phần thưởng dành cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của các em.