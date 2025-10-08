Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý.

Bổ sung quy định xử lý các hành vi xúc phạm nhà giáo

Một trong những điểm sửa đổi trong dự thảo là bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, bạn bè và nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bạn bè, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng với đó, buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm, xâm phạm có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bạn bè, nhân viên trong cơ sở giáo dục chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì còn bị áp dụng một trong các biện pháp sau:

- Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập.

- Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Theo Bộ GD-ĐT, đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định này đến hết ngày 16/10.

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới năm học 2025-2026.

Trước đó vào giữa tháng 9, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh; chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10.

Theo thông tư mới, tùy mức độ, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở; Yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh THCS và THPT gồm: Nhắc nhở; Phê bình; Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Như vậy, thông tư mới của Bộ GD-ĐT đã bỏ mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn như trước nay.

Sau khi thông tư này được ban hành, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi mức kỷ luật nhẹ đi sẽ khó răn đe học trò, đặc biệt đối với những học sinh ngỗ ngược, cá biệt.

Về vấn đề này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho rằng việc đình chỉ học tập là không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình. Theo ông, thông tư 19 thể hiện sự thay đổi cách thức nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.