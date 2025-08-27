Lời tòa soạn Với nhiều tỷ phú trên thế giới, du thuyền không chỉ là tài sản xa xỉ mà còn là không gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống và thể hiện đẳng cấp. Họ sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho những siêu du thuyền khổng lồ, được thiết kế tinh xảo, trang bị công nghệ hiện đại và tiện nghi bậc nhất.

Du thuyền thân thiện với chó. Ảnh: Elite Traveler

Một tỷ phú người Mỹ bí ẩn đã đặt làm một du thuyền dài 80m cho những người bạn lông lá của mình. Giới truyền thông Mỹ cho hay, du thuyền được thiết kế cho chó này rất ấn tượng.

Công ty chuyên đóng các siêu du thuyền tùy chỉnh Feadships nổi tiếng của Hà Lan hồi tháng 7 cho biết, họ đã nhận được đặt hàng thiết kế và đóng một du thuyền thân thiện với chó. Du thuyền sở hữu các tính năng ấn tượng và đặc biệt được thiết kế thân thiện với thú cưng như mạn thuyền rộng hơn, sàn tàu lớn có thể đi dạo cùng với một trạm nghỉ ngơi đầy cỏ, vòi sen dành riêng cho 3 chú chó Golden Retriever của chủ sở hữu. Du thuyền còn có hồ bơi vô cực sang trọng.

Ngoài ra, du thuyền cũng thân thiện với môi trường. Theo hãng đóng tàu, phương tiện đắt đỏ này có thể hoạt động ở chế độ không phát thải trong tối đa 48 giờ và sẽ thử nghiệm dùng nhiên liệu sinh học là dầu thực vật Hydrotreated để vận hành, giúp giảm 90% lượng khí thải carbon.

Công ty Feadship lưu ý, đó không phải là siêu du thuyền thân thiện với chó đầu tiên trên thế giới. Trước đó, vào năm 2019, James Berwind, một triệu phú ở bang Florida, Mỹ đã mua một du thuyền được thiết kế tùy chỉnh, dài 63m kèm theo một công viên dành cho chó con. "Công viên cún" nằm ở khoảng sân riêng nối liền với phòng ngủ chính, giúp mang tới cho những chú chó một môi trường an toàn, khép kín khi thuyền ra khơi.

Hãng đóng tàu Hakvoort của Hà Lan cho biết, triệu phú Berwind, bạn đời của ông và những chú chó của họ dành rất nhiều thời gian trên du thuyền, nên muốn đảm bảo đó là một nơi thoải mái nhất cho bản thân và thú cưng. Không chỉ lấy cảm hứng thiết kế phù hợp cho thú cưng, siêu du thuyền này còn được đặt tên là Scout theo tên một trong những chú chó yêu thích của triệu phú.

Khi đề cập tới việc thiết kế một siêu du thuyền độc nhất vô nhị, những người siêu giàu thường lấy cảm hứng từ khắp nơi. Theo tờ SupercarBlondie, một tỷ phú người Đức đã chi 29 triệu USD để mua một siêu du thuyền dài 45m, lấy cảm hứng từ bộ phim Top Gun. Trong khi đó, Steve Jobs, người đồng sáng lập hãng Apple, đưa ra thiết kế du thuyền có tính tới công việc và gia đình.

Chi phí đóng một du thuyền là bao nhiêu?

Chi phí đóng du thuyền tùy chỉnh thường là một bí mật. Trang Elite Traveler đưa tin, dù được giữ kín nhưng có một vài cơ sở để ước tính giá trị của du thuyền. Theo người trong ngành, chi phí đóng du thuyền được ước tính dựa trên tổng trọng lượng, nhưng cách tính này không phải lúc nào cũng chính xác.

Ví dụ, người ta cho rằng du thuyền Azzam dài nhất thế giới (179m), do hãng đóng tàu Lurssen của Đức chế tạo, với cabin chống đạn dành cho chủ sở hữu, phòng tập golf trên tàu và một tàu ngầm, có chi phí đóng khoảng 600 triệu USD. Với tổng trọng tải khoảng 13.136 tấn, con tàu ước tính có giá khoảng 45.676 USD/tấn.

Trong khi đó, du thuyền REV, vẫn đang trong quá trình chế tạo, dự kiến vượt Azzam để trở thành du thuyền dài nhất thế giới với chiều dài ấn tượng 183m, được phỏng đoán có chi phí đóng khoảng 350 triệu USD. Trọng lượng của du thuyền được cho là khoảng 17.440 tấn, tương đương 20.069 USD/tấn. Rõ ràng, lớn nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đắt nhất. Vậy điều gì ảnh hưởng đến chi phí đóng du thuyền?

Theo các chuyên gia, phí đóng du thuyền còn tùy thuộc vào loại bạn muốn, là loại thiết kế riêng hay thiết kế có sẵn. Đương nhiên, du thuyền được thiết kế riêng sẽ đắt hơn. Tiếp đó là chọn hãng đóng tàu, với những hãng có tên tuổi như Lurssen, Feadship, Oceanco và Royal Huisman, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn.

Kích thước, vật liệu và công nghệ cũng là những yếu tố tác động tới chi phí đóng du thuyền. Những thứ chúng ta có thể coi là hiển nhiên trên đất liền như wifi tốc độ cao sẽ đắt đỏ hơn nhiều khi sử dụng trên du thuyền. Việc trang bị ăng ten cho du thuyền cũng có thể tiêu tốn tới 50.000 USD và đây là một trong nhiều chi phí ẩn.