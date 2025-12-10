Sau khi dự lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối 9/12 với khoảng 10 thành viên, đoàn thể thao Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi toàn bộ chương trình thi đấu của Đại hội thể thao Đông Nam Á đang được tổ chức tại Thái Lan.

Ông Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33, cho biết, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), đã gọi điện thông báo về việc rút khỏi SEA Games 33. Quyết định chính thức sẽ được phía Campuchia có thông báo bằng văn bản trong ngày 10/12.

Đoàn Campuchia tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối 9/12. Ảnh: S.N

Trước đó, Campuchia rút 8 môn thi đấu, chỉ để lại 12 môn, với lực lượng gồm 137 VĐV và quan chức. Tuy nhiên, những môn này của Campuchia cũng sẽ về nước, không tham gia tranh tài tại SEA Games 33.

Đoàn Campuchia rút lui toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games. Ảnh: S.N

Sau khi Campuchia rút lui, SEA Games 33 một lần nữa lại xáo trộn về kế hoạch tổ chức, lịch thi đấu và nhiều vấn đề khác. Hiện đại diện BTC nước chủ nhà Thái Lan chưa lên tiếng về việc này.

Dù vậy, trong cuộc trả lời báo chí mới đây, ông Thana Chaiprasit, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan cho biết, trường hợp Campuchia đột ngột rời khỏi SEA Games 33, các môn thi đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến thay vì hủy bỏ, ngay cả khi chỉ còn 3 đội tranh tài ở một nội dung.