Tôi thấy mọi người chia sẻ dùng tỏi giúp phòng cảm cúm. Bác sĩ tư vấn ăn thế nào cho đúng và ai nên thận trọng? (Lê Thị Ngà - Tân Sơn, TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - chuyên khoa Dinh dưỡng tại TP.HCM tư vấn:

Tỏi từ lâu đã được xem là một thực phẩm quen thuộc có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ tăng cường miễn dịch và phòng cảm cúm.

Tỏi chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học. Trong đó, hai thành phần được nhắc đến nhiều nhất là alliin và alliinase. Khi tép tỏi bị đập dập, băm hoặc cắt nhỏ, enzym alliinase sẽ xúc tác chuyển alliin thành allicin.

Allicin là hợp chất lưu huỳnh tạo nên mùi đặc trưng của tỏi, đồng thời được cho là chịu trách nhiệm chính cho nhiều tác dụng sinh học như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và chống oxy hóa được ghi nhận trong các nghiên cứu thí nghiệm.

Tỏi ngâm mật ong cũng là cách dùng tốt. Ảnh: Minh Huệ.

Bên cạnh đó, tỏi còn chứa nhiều vi chất có lợi như vitamin C, selen, polyphenol và các dẫn xuất lưu huỳnh khác. Những thành phần này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Ăn tỏi thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

Tỏi sống hoặc tỏi được đập dập trước khi chế biến là cách sử dụng giúp giữ lại nhiều hoạt chất có lợi nhất.

Cụ thể, sau khi nghiền hoặc cắt nhỏ tỏi, nên để khoảng 10-15 phút trước khi nấu hoặc ăn. Khoảng thời gian này giúp enzym trong tỏi hoạt hóa, tạo ra allicin. Nếu tỏi được cho vào chảo nóng ngay lập tức, quá trình hình thành allicin sẽ bị giảm đáng kể.

Với người có hệ tiêu hóa khỏe, có thể ăn khoảng 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày để bổ sung các hợp chất có lợi.

Đối với những người dễ bị đầy bụng hoặc kích ứng dạ dày, có thể sử dụng tỏi theo cách nhẹ nhàng hơn như trộn tỏi vào món ăn sau khi món đã nấu chín, dùng tỏi đen hay ngâm mật ong. Những dạng này vẫn giữ được nhiều chất chống oxy hóa, đồng thời ít gây kích ứng đường tiêu hóa hơn so với tỏi sống.

Ai nên hạn chế ăn tỏi?

Mặc dù có nhiều lợi ích, tỏi không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Một số người nên thận trọng khi sử dụng tỏi, bao gồm:

- Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản.

- Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

- Người có cơ địa dễ kích ứng đường tiêu hóa.

Trong những trường hợp này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng tỏi thường xuyên.

Để phòng cảm cúm hiệu quả, ngoài việc bổ sung tỏi trong chế độ ăn, mỗi người cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và giữ vệ sinh cá nhân.

Loại rau được bác sĩ khuyên nên ăn giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ giải độc TRUNG QUỐC - Bác sĩ Trương Gia Minh khuyên mọi người nên đưa thêm rau xanh, đặc biệt là món cải bẹ vào bữa ăn ngày Tết.

Tác hại của nước rau má, astiso, chanh nếu dùng sai cách Nhiều người truyền tai nhau dùng nước chanh muối, rau má hay atiso để giải độc gan. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng người dân nên thận trọng khi sử dụng các loại nước này.