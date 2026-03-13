Tôi 29 tuổi nhưng tóc bạc từ ngày là sinh viên. Gần đây, tình trạng bạc tóc ngày càng tăng khiến tôi lo lắng, thiếu tự tin. Tôi mua các dầu gội đầu nhưng không hiệu quả. Xin chuyên gia tư vấn cách ngăn chặn tình trạng này. (Hà Ngọc Dương - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Thông thường, tóc bắt đầu chuyển sang màu trắng khi con người bước vào độ tuổi từ 40 trở đi. Tuy nhiên, trong thực tế, tình trạng tóc bạc sớm vẫn có thể xuất hiện ở nhiều người trẻ tuổi do một số nguyên nhân khác nhau.

Theo các nghiên cứu, tóc bạc xảy ra khi cơ thể giảm hoặc ngừng sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu tóc. Ngoài ra, sự rối loạn chức năng của albumin cũng có thể khiến màu tóc thay đổi. Một yếu tố khác là sự tích tụ hydrogen peroxide trong nang tóc, phá hủy các hắc sắc tố melanin, từ đó khiến tóc mất dần màu đen tự nhiên và chuyển sang bạc sớm.

Trong y học cổ truyền, tóc có mối liên hệ mật thiết với khí huyết và tạng thận. Khi thận suy, khí huyết kém lưu thông, tóc dễ khô yếu và bạc sớm. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm trong chế độ ăn hằng ngày có thể nuôi dưỡng tóc từ bên trong và làm chậm quá trình bạc tóc.

Tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Ảnh minh họa: Hà Phương.

1. Nhóm thực phẩm “đen”

Theo Đông y, màu đen thuộc hành Thủy, liên quan trực tiếp đến tạng Thận. Thận tàng tinh, tinh sinh huyết, còn huyết có nhiệm vụ nuôi dưỡng tóc. Vì vậy, những thực phẩm màu đen thường được xem là tốt cho tóc.

Đỗ đen (đậu đen) xanh lòng: Đây là thực phẩm quen thuộc và được xem là “kinh điển” trong các món ăn dưỡng tóc. Bạn nên rang chín đậu trước khi nấu nước uống hoặc hầm với xương để giảm tính hàn, giúp cơ thể dễ hấp thu và tránh lạnh bụng. Đỗ đen còn chứa nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ sắc tố tự nhiên của tóc.

Mè đen (vừng đen): Giàu vitamin E và lecithin, có tác dụng hỗ trợ tóc đen bóng và chắc khỏe. Khi sử dụng mè, bạn nên giã nhỏ hoặc xay thành bột để cơ thể hấp thu tốt hơn. Ngoài ra, mè đen còn giúp nhuận tràng, hỗ trợ thải độc và cải thiện chất lượng máu.

2. Nhóm thực phẩm “đỏ”

Kỷ tử - táo đỏ: Đây là cặp thực phẩm thường được dùng chung trong nhiều bài thuốc và món ăn dưỡng sinh. Táo đỏ giúp bổ khí còn kỷ tử giúp ích tinh và dưỡng huyết. Khi khí huyết đầy đủ, máu sẽ lưu thông tốt lên da đầu, giúp nuôi dưỡng chân tóc. Bạn có thể hãm trà uống hằng ngày hoặc cho vào các món canh, hầm. Bạn lưu ý nên thái lát hoặc xé nhỏ táo đỏ để dưỡng chất dễ tiết ra.

Gan và tiết động vật: Đây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên dồi dào, hỗ trợ quá trình tạo máu. Tuy nhiên chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tuần. Gan còn chứa vitamin A và đồng - những vi chất quan trọng duy trì cấu trúc sợi tóc, hạn chế tình trạng tóc khô xơ và gãy rụng.

Lưu ý, việc bổ huyết và cải thiện tóc bạc cần thời gian tích lũy, không thể thấy hiệu quả ngay trong thời gian ngắn. Mọi người nên ưu tiên các món ăn ấm nóng như canh, súp, món hầm để hỗ trợ lưu thông khí huyết; hạn chế đồ ngọt và thực phẩm nhiều chất béo vì đường và mỡ máu cao có thể làm giảm chất lượng máu, ảnh hưởng đến chân tóc.

Chăm sóc sức khỏe và mái tóc cần sự kiên trì. Khi hiểu được nguyên nhân và điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, mỗi người có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và làm chậm quá trình tóc bạc sớm.