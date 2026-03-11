Gần đây trên phố bán nhiều nhót - loại quả mà tôi rất yêu thích. Xin chuyên gia tư vấn công dụng với sức khỏe của nhót. (Hà Linh, Thanh Xuân, Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Nhót là loại quả quen thuộc vào mùa xuân ở Việt Nam, có vị chua chát đặc trưng và thường được chấm muối ớt hoặc ăn kèm gia vị.

Trong thành phần của quả nhót có: nước 92%, axit hữu cơ 2%, glucid 2,1%, protid 1,25%, cellulose 2,3%. 100g nhót chứa canxi 27mg, phốt pho 30mg, sắt 0,2mg. Ngoài ra, loại quả này còn chứa saponozit, tanin, polyphenol...

Quả nhót chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng vitamin A, C, E cùng các axit béo thiết yếu tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Những dưỡng chất này còn góp phần làm đẹp da, giúp da sáng khỏe và hỗ trợ thị lực.

Quả nhót có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đặc biệt, hàm lượng lycopene khá cao, đây một chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim và một số loại ung thư.

Theo y học cổ truyền, quả nhót có vị chua, chát, tính bình, quy vào kinh phế và đại tràng. Loại quả này có tác dụng chỉ ho, trừ đờm, bình suyễn và cầm tiêu chảy. Quả nhót khi còn xanh được thu hoạch rồi thái thành các lát có độ dày 3-5mm, sau đó phơi hoặc sấy khô, tán bột làm thuốc hoặc sắc lấy nước uống.

Quả nhót thường có vào mùa xuân. Ảnh: Đỗ Nga.

Không chỉ quả, nhiều bộ phận khác của cây nhót cũng được dùng làm dược liệu. Lá nhót có vị chát, được dùng để trị ho, giảm sốt và hỗ trợ điều trị hen suyễn. Nhân hạt nhót có tác dụng sát khuẩn, hỗ trợ trị giun sán. Rễ nhót được sử dụng trong các bài thuốc cầm máu và giảm đau.

Mặc dù nhót có nhiều lợi ích, việc sử dụng loại quả này cũng cần thận trọng trong một số trường hợp như:

- Phụ nữ mang thai không nên sử dụng lá hoặc rễ nhót làm thuốc, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Một số người có thể dị ứng với nhót. Nếu xuất hiện các triệu chứng như ngứa, buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy sau khi ăn, bạn cần ngừng sử dụng.

- Khi dùng nhót làm thuốc chữa tiêu chảy hoặc lỵ, người dân nên kiêng các thực phẩm tanh và lạnh như cá, cua, ốc.

- Trước khi ăn quả nhót, bạn cần rửa sạch và mài hết lớp vảy trắng bám bên ngoài vỏ để tránh gây đau họng.

- Trẻ dưới 1 tuổi không dùng các bài thuốc từ quả nhót vì hệ tiêu hóa của trẻ còn thích nghi kém. Trẻ trên 1 tuổi nếu ăn nhót cần có người lớn giám sát để dự phòng nguy cơ hóc sặc.

Dù là thực phẩm tự nhiên, nhót cũng nên được sử dụng ở mức độ hợp lý. Nếu dùng làm thuốc điều trị bệnh, tốt nhất nên tham khảo ý kiến thầy thuốc để đảm bảo an toàn và hiệu quả.