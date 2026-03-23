Phản ánh tới cơ quan chức năng, bà Phan Thị L. (công tác tại một hạt kiểm lâm) cho biết: theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND tỉnh, khóm (một đơn vị dân cư nhỏ ở cấp cơ sở) nơi đơn vị bà đóng trụ sở không còn thuộc thôn đặc biệt khó khăn, dù xã vẫn là xã khu vực III.

Bà L. đặt câu hỏi liệu bà có tiếp tục được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 76/2019 của Chính phủ hay không? Và trong trường hợp quyết định mới chưa áp dụng thì có được hưởng theo địa bàn cũ?

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, người dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo vùng, khu vực hoặc đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định mới từ cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng nêu rõ phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách hiện hành của Trung ương và địa phương được giữ nguyên, chưa điều chỉnh ngay theo đơn vị hành chính mới. Trong trường hợp đơn vị hành chính thay đổi tên gọi sau sắp xếp, việc thực hiện chính sách vẫn tiếp tục, chỉ thay bằng tên gọi mới để áp dụng.

Như vậy, đối với chính sách phụ cấp vùng khó khăn theo Nghị định số 76/2019, việc áp dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ không bị gián đoạn hoặc thay đổi ngay mà tiếp tục thực hiện theo địa bàn cũ cho đến khi có quy định mới.

Bộ Nội vụ cũng cho biết việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Do đó, để có câu trả lời cụ thể trong từng trường hợp, người lao động nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của địa phương như Sở Nội vụ để được hướng dẫn chi tiết.