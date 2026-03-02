Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Việc rà soát nhằm chuẩn bị triển khai 2 thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/12/2025, gồm: Thông tư số 23/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 11/2005 về phụ cấp khu vực; Thông tư số 24/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2005 về phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cả 2 thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Bộ Nội vụ, việc kiểm tra, rà soát được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 79/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025) về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời căn cứ Quyết định số 112 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát việc thực hiện phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các địa phương được yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện, rà soát lại tên đơn vị hành chính (xã, thôn nếu có), mức phụ cấp đã hưởng trước khi sáp nhập và mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập theo quy định.

Trường hợp phát hiện thiếu, nhầm tên đơn vị hoặc mức phụ cấp chưa phù hợp, UBND tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Không bổ sung phụ cấp nếu các xã cũ đều không được hưởng

Việc xác định mức phụ cấp sau sáp nhập phải tuân thủ nguyên tắc tại Công văn số 7058/BNV-CTL&BHXH.

Theo đó, mức phụ cấp của xã mới được xác định trên cơ sở địa bàn và mức hưởng của các xã cũ, không bổ sung phụ cấp nếu tất cả các xã trước đó đều không được hưởng.

Nếu các xã cũ có cùng mức phụ cấp, xã mới giữ nguyên mức này, trong trường hợp mức phụ cấp khác nhau thì áp dụng mức cao nhất. Tuy nhiên, nếu địa phương đề nghị áp dụng mức thấp hơn thì thực hiện theo đề nghị.

Đối với đề xuất bổ sung mới đơn vị hành chính được áp dụng phụ cấp, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành.

Cụ thể, phụ cấp khu vực thực hiện theo Thông tư liên tịch số 11/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc; phụ cấp đặc biệt thực hiện theo Thông tư số 09/2005 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, việc này phải tuân thủ khoản 3, khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Gắn rà soát phụ cấp với tinh gọn bộ máy

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 3 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Bộ tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình này gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh phát sinh bất cập khi quy định mới có hiệu lực từ đầu năm nay.