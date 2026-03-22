Theo phản ánh của ông Vũ G., trước tháng 9/2024, ông là viên chức với chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (nhóm A1), hưởng hệ số lương 3,66 và có thời gian công tác liên tục, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Tháng 9/2024, ông trúng tuyển công chức bằng hình thức thi tuyển vào vị trí chuyên viên tổng hợp, sử dụng văn bằng cử nhân Luật (văn bằng 2). Sau khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên (cùng nhóm A1), ông lại được xếp lương bậc 1, hệ số 2,34.

Sau đó, dù được điều động sang đơn vị khác, mức lương này vẫn được giữ nguyên, không có điều chỉnh.

Khi Thông tư số 01/2026 của Bộ Nội vụ có hiệu lực, ông Giang đặt câu hỏi liệu trường hợp của mình có được xem xét xếp lại lương theo quy định mới hay không? Nếu có thì có được tính lại theo hệ số đã hưởng trước đó (3,66) hoặc mức tương đương trong ngạch chuyên viên, cũng như có khả năng truy lĩnh phần chênh lệch hay không?

Trả lời về trường hợp này, Bộ Nội vụ cho biết ông Vũ G. đã được tuyển dụng vào làm công chức từ tháng 5/2024. Trong khi đó, Thông tư số 01/2026 chỉ áp dụng đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức kể từ thời điểm thông tư này có hiệu lực trở đi.

Do vậy, ông Vũ G. không thuộc đối tượng áp dụng của thông tư này và không được xem xét xếp lại lương theo quy định mới.

Như vậy, với việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 01/2026, các nội dung như xếp lại lương theo hệ số đã hưởng trước đó (3,66), chuyển sang mức tương đương trong ngạch chuyên viên, điều chỉnh lại mức lương đã xếp (2,34), truy lĩnh phần chênh lệch cũng sẽ không được đặt ra đối với trường hợp này.

Quy định tại Thông tư số 01/2026 cho thấy yếu tố thời điểm tuyển dụng là căn cứ then chốt để xác định đối tượng được hưởng chính sách. Điều này đồng nghĩa, những người đã được tuyển dụng trước khi thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại thời điểm tuyển dụng, trừ khi có quy định chuyển tiếp khác.