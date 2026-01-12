Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009, Nghị định số 14/2012, Nghị định số 17/2013 và Nghị định số 117/2016.

Nghị định 07 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 và các nghị định được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ, với Cục loại 2 hệ số phụ cấp chức danh cục trưởng, phó cục trưởng giữ nguyên như quy định hiện hành. Với Cục loại 1, hệ số được nâng lên, cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của Cục loại 2.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

Số TT Chức danh lãnh đạo Cục loại 1 Cục loại 2 Hệ số Hệ số 1 Cục trưởng 1,10 1,00 2 Phó Cục trưởng 0,90 0,80 3 Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 0,80 0,70 4 - Trưởng ban, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng - Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,70 0,60 5 Phó Trưởng cơ quan khu vực, Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 0,60 0,50 6 - Phó Trưởng ban, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh văn phòng - Phó Trưởng cơ quan khu vực, Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,50 0,40 7 Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 0,40 0,40 8 Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,30 0,30 9 Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 0,25 0,25 10 Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,20 0,20

Nghị định 07 bổ sung hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo tại Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố.

Số TT Chức danh lãnh đạo Xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại Hệ số Hệ số 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân 0,70 0,60 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 0,60 0,50 3 Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương 0,35 0,25 4 Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương 0,20 0,15

Nghị định 07 cũng sửa đổi hệ số phụ cấp của Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ.

Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Số TT Chức danh lãnh đạo Hệ số 1 Chánh Thanh tra 1,00 2 Phó Chánh thanh tra 0,80 3 Trưởng phòng 0,60 4 Phó Trưởng phòng 0,40

Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

Số TT Chức danh lãnh đạo Cục loại 1 Cục loại 2 Hệ số Hệ số 1 Chánh Thanh tra 0,70 0,60 2 Phó Chánh thanh tra 0,50 0,40

Nghị định 07 có hiệu lực từ 10/1.