Bà N.T.T là công chức cấp xã, kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1/7/2025. Sau thời điểm này, bà vẫn giữ nguyên chức danh công chức nhưng không còn kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách.

Theo Công văn số 16 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp được thực hiện đối với cán bộ, công chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn tiếp tục là cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị.

Thực tế, một số trường hợp là công chức kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã trước ngày 1/7/2025, sau thời điểm này vẫn giữ chức danh công chức đã được truy lĩnh phụ cấp kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2025, Bộ Nội vụ có văn bản trả lời Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, trong đó nêu rõ, những trường hợp chưa được truy lĩnh thì không thực hiện truy lĩnh.

Ảnh minh họa

Từ thực tế trên, bà N.T.T đặt câu hỏi: "Trường hợp trước đây là công chức kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách, hiện nay vẫn là công chức thì có được truy lĩnh phụ cấp kiêm nhiệm hay không?".

Trả lời băn khoăn này, Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã có kiến nghị, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, ngày 9/8/2025, Ban chỉ đạo Chính phủ đã ban hành Văn bản số 16 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Khoản 2 văn bản này nêu rõ quy định về việc bảo lưu chế độ phụ cấp. Theo đó, trước khi được bố trí, sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương theo quy định thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Việc truy lĩnh phụ cấp chỉ được thực hiện đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian triển khai chính sách.