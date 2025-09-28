Cách làm bánh Trung thu dẻo nhân đậu xanh truyền thống

Đậu xanh rửa sạch, ngâm vài tiếng cho nở đều rồi vớt ra, để ráo. Sau đó, cho đậu cùng chút nước vào nồi đun sôi liu riu, chừng 20 phút là đậu chín mềm.

Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn đậu xanh cùng đường, lọc qua rây cho mịn. Cho hỗn hợp ra chảo chống dính, sên ở lửa vừa cho tới khi thấy sền sệt lại thì từ từ cho dầu ăn vào khuấy đảo liên tục để hơi nước thoát ra.

Tiếp tục sên đến khi thấy hỗn hợp không dính tay (khoảng 30-40 phút) thì cho bột bánh dẻo vào trộn đều cho bột chín. Nếu muốn rút ngắn thời gian, bạn có thể mua nhân đậu xanh sên sẵn ở các cửa hàng làm bánh.

Phần đậu xanh sau khi sên chia thành 6 phần bằng nhau, vê tròn lại để làm nhân.

Với phần vỏ bánh, bạn rây 200gr bột nếp chín cho mịn rồi đổ vào âu lớn, thêm từ từ 450ml nước đường bánh dẻo, 15ml nước hoa bưởi, 15ml dầu ăn vào trộn đều.

Lúc này hỗn hợp bột hơi ướt nên cần để bột nghỉ khoảng 10 phút cho nở ra rồi tiếp tục cho thêm 50gr bột nếp còn lại vào nhồi tiếp.

Rải chút bột áo lên mặt phẳng, cho bột ra rồi nhồi cho tới khi thu được hỗn hợp mịn dẻo, không bị vón cục.

Phần bột làm vỏ bánh cũng được chia thành 6 phần bằng nhau rồi vê tròn lại. Lấy từng phần bột bánh dẻo rồi ấn hoặc cán dẹt, cho nhân đậu xanh vào giữa và vê tròn lại sao cho lớp vỏ bọc kín nhân.

Người ta sẽ cho bánh vào lòng khuôn rồi dùng bàn tay dàn đều bánh. Nén chặt khuôn xuống 15-18 giây rồi ấn đẩy bánh ra. Làm lần lượt cho tới khi hết.

Bánh dẻo làm xong có thể ăn được ngay, bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 4-5 ngày. Nếu muốn sử dụng được lâu hơn, bạn nên cất bánh trong ngăn mát tủ lạnh.