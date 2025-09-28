Tết Trung thu 2025 rơi vào ngày nào?

Tết Trung thu còn có những tên gọi khác như tết Trông trăng, tết Thiếu nhi và tết Đoàn viên, diễn ra vào Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm.

Đây là thời điểm trăng sáng và đẹp nhất trong năm, đồng thời là một trong những ngày rằm quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.

Năm nay, tết Trung thu rơi vào thứ Hai, ngày 6/10 dương lịch.

Khác với nhiều năm trước, tết Trung Thu 2025 đến khá muộn theo lịch dương (diễn ra vào đầu tháng 10). Thời điểm này, tiết trời chuyển thu rõ rệt, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm mát mẻ, thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Đặc biệt, ánh trăng mùa thu cũng trong và sáng hơn, hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu đầy màu sắc và sôi động.

Tết Trung thu 2025 rơi vào thứ Hai (6/10 dương lịch). Vào dịp này, nhiều gia đình Việt bày biện mâm cỗ cúng rằm với bánh nướng, bánh dẻo và trái cây. Ảnh: Nhà hàng Bể cá

Thông thường, các gia đình Việt sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện đón tết Trung thu trước một vài ngày so với lễ chính. Năm nay, Trung thu lại rơi vào ngày đầu tuần (thứ Hai) nên mọi người cũng chọn vui Rằm tháng 8 từ ngày kế trước (thứ Bảy, Chủ nhật), tức ngày 4/10, 5/10 dương lịch.

Trong dịp tết Trung thu, bên cạnh những hoạt động mang tính truyền thống trong phạm vi gia đình, làng xóm như bày mâm cỗ, múa lân, rước đèn, phá cỗ hay hát trống quân…, nhiều địa phương - đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM còn tổ chức các sự kiện quy mô hơn.

Tiêu biểu là phố đèn lồng, chợ Trung thu, lễ hội múa lân - sư - rồng đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.