Tết Trung thu 2025 rơi vào ngày nào?
Tết Trung thu còn có những tên gọi khác như tết Trông trăng, tết Thiếu nhi và tết Đoàn viên, diễn ra vào Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm.
Đây là thời điểm trăng sáng và đẹp nhất trong năm, đồng thời là một trong những ngày rằm quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.
Năm nay, tết Trung thu rơi vào thứ Hai, ngày 6/10 dương lịch.
Khác với nhiều năm trước, tết Trung Thu 2025 đến khá muộn theo lịch dương (diễn ra vào đầu tháng 10). Thời điểm này, tiết trời chuyển thu rõ rệt, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm mát mẻ, thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời.
Đặc biệt, ánh trăng mùa thu cũng trong và sáng hơn, hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu đầy màu sắc và sôi động.
Thông thường, các gia đình Việt sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện đón tết Trung thu trước một vài ngày so với lễ chính. Năm nay, Trung thu lại rơi vào ngày đầu tuần (thứ Hai) nên mọi người cũng chọn vui Rằm tháng 8 từ ngày kế trước (thứ Bảy, Chủ nhật), tức ngày 4/10, 5/10 dương lịch.
Trong dịp tết Trung thu, bên cạnh những hoạt động mang tính truyền thống trong phạm vi gia đình, làng xóm như bày mâm cỗ, múa lân, rước đèn, phá cỗ hay hát trống quân…, nhiều địa phương - đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM còn tổ chức các sự kiện quy mô hơn.
Tiêu biểu là phố đèn lồng, chợ Trung thu, lễ hội múa lân - sư - rồng đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nguồn gốc và ý nghĩa của tết Trung thu
Nguồn gốc tết Trung thu
Theo tích xưa, tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Ðường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh. Năm ấy vào đêm Rằm tháng 8, khi ngự chơi ngoài thành, nhà vua gặp 1 vị tiên trong hình dạng một ông lão đầu bạc phơ.
Vị tiên hóa phép tạo một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, một đầu chạm mặt đất. Nhà vua trèo lên cầu vồng đi đến cung trăng dạo chơi. Trở về trần thế, luyến tiếc cung trăng, nhà vua đặt ra tết Trung thu.
Theo các nhà khảo cổ học, tết Trung thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Theo văn bia chùa Đọi năm 1121, từ đời nhà Lý, tết Trung thu đã được chính thức tổ chức ở Thăng Long.
Đến thời Lê - Trịnh, tết Trung thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ Chúa.
Ý nghĩa tết Trung thu
Mặc dù không ai biết tết Trung thu tại Việt Nam có tự bao giờ, cũng không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ này nhưng từ xưa đến nay, đây đã trở thành ngày lễ truyền thống đặc biệt với nhiều gia đình Việt.
Tết Trung thu còn được coi là ngày lễ của tình thân và cũng là "tết Thiếu nhi".
Tùy từng địa phương, vùng miền mà phong tục ngày tết Trung thu của người Việt trên khắp cả nước cũng rất đa dạng. Song, phần lớn các hoạt động đều hướng đến trẻ em.
Vào dịp lễ này, trẻ em được vui chơi rước đèn, phá cỗ trông trăng, múa lân, chơi tò he, hát trống quân…
Còn người lớn tranh thủ nghỉ ngơi, sum họp gia đình, gửi gắm tình cảm qua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo hay chén trà xanh, cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng.
Hình ảnh trăng tròn biểu tượng cho sự đoàn viên, sung túc, cũng là lời nhắc nhở về truyền thống gắn kết trong mỗi gia đình Việt.