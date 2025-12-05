Trong Cách em 1 milimet tập 28 lên sóng tối nay, 5/12, anh em Viễn (Hà Việt Dũng) và Tú (Quỳnh Châu) đi dự hội thảo vô tình gặp Bách (Huỳnh Anh) cùng vợ sắp cưới đang tình tứ trong thang máy. Một cuộc chào hỏi xã giao đầy sượng trân đã diễn ra. Duyên (Hà Bùi) để ý ánh mắt của Tú dành cho Bách rất khác thường nên ngay lập tức đã âm thầm "đánh dấu chủ quyền" thêm lần nữa khiến cả hai anh em Viễn và Tú đều ngại ngùng.

Ở diễn biến khác, Bách dẫn Duyên đi ăn ra mắt vợ chồng chị Ngân (Huyền Lizzie). Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ cho tới khi Bách thông báo về kế hoạch cưới của mình tại Nhật vào mùa thu. Bé Tép vô tư nói thích mợ Tú chứ không phải cô Duyên. Không khí căng thẳng kể từ lúc đó, Ngân giải thích với em dâu tương lai rằng Tú là hàng xóm của mình ngày xưa hay đưa Tép đi chơi nên bé rất quấn quýt chứ không có gì.

Nghiêm (Chí Nhân) cũng thấy thế mà nói vào để trấn an em dâu: "Chị Ngân với cậu Bách thân thiết với anh em nhà Tú từ nhỏ, chuyện này ai cũng biết. Hai nhà qua lại với nhau nhiều năm rồi nên cô Duyên cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả bởi vì nếu có vấn đề gì anh sẽ phải là người ghen tuông ầm mỹ lên".

Trong khi đó, Tú kể với nhóm đại bản doanh về việc tình cờ cô thấy bạn gái của Bách tay trong tay với người đàn ông khác rồi ôm ấp nhau đi vào khách sạn. Tú nói không có cơ hội kể việc này với Bách và cũng không biết kể thế nào.

Nhóm đại bản doanh sẽ tìm cách vạch mặt vợ sắp cưới của Bách? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 28 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.