Trong Cách em 1 milimet tập 30 lên sóng tối nay, 12/12, Ngân (Huyền Lizzie) sau khi gặp My (Thuỳ Dương) đã trách móc Viễn (Hà Việt Dũng): "My nói khi nào ông và My có tin vui sẽ thông báo với tôi đầu tiên". Viễn rất bất ngờ với chuyện này và nói tin vui nào mà anh không hề biết. Tuy nhiên, Ngân cho rằng Viễn đang "vờ vịt". Bởi việc anh yêu ai hay lấy ai là chuyện bình thường nhưng phụ nữ cần có danh chính ngôn thuận.

"Ý Ngân là Viễn phải công khai với My à?", Viễn hỏi. Ngân đáp ý cô là Viễn yêu ai phải nghiêm túc. Nhân tiện cô còn cố hỏi Viễn về chủ nhân của đôi giày nữ đang nằm trong tủ giày nhà Viễn.

Trong khi đó, Viễn rất không hài lòng khi biết Thư (Kiều My) chuẩn bị tiếp quản homestay của gia đình. Anh cho rằng có lẽ giao cho Thư ít việc quá nên cô còn thời gian làm việc riêng. Thư giải thích thực chất cô muốn quản lý homestay là vì muốn Chiến (Dũng Hớn) và Biên (Hoàng Long) về làm cho mình. Viễn cho rằng Thư cũng như Tú (Quỳnh Châu), cứ dính tới tình cảm là loạn. Anh cũng đặt ra câu hỏi khi Thư quản lý homestay mà Chiến và Biên không chịu về làm thì sao.

Ở diễn biến khác, dù đã chia tay Nga (Ngọc Trâm) nhưng khi biết bạn gái gặp bất công trong chuyện học hành, Đức (Trọng Lân) đã trực tiếp đến gặp Nghiêm (Chí Nhân) để đòi lại công bằng cho Nga bằng cách yêu cầu Nghiêm chấm lại điểm thực tập cho bạn gái cũ. Nghiêm đáp lại lời đề nghị của Đức bằng thái độ khó chịu. Đức không trả lời mà đưa ra clip Nghiêm sàm sỡ Nga để gây sức ép.

Viễn trả lời Ngân thế nào về đôi giày? Nghiêm có đồng ý với đề nghị của Đức? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 30 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.